19,2E: Dva nové muxy s tématickými programy pro HD+

28.10.2023 19:34

Nové programy ve vysokém rozlišení (HDTV) začaly testovat na hlavním evropském satelitním systému Astra na pozici 19,2°E. Do zkušebního provozu byly uvedeny dva transpondéry s HD obsahem.

Nové multiplexy pracují na kmitočtech 12,640 a 12,670 GHz s vertikální polarizací. V rámci prvního multiplexu testují programy Xplore HD, Hip Trips! HD, One Terra HD, Deluxe Rock HD, Deluxe Rap HD, Deluxe Dance by Kontor HD, Deluxe Flashback HD a Just Cooking HD.

Na druhé frekvenci testují stanice Just Fishing HD, Crime Time HD, Serien+ HD, Deluxe Lounge HD a Red Adventure HD.

Všechny uvedené programy se patrně stanou součástí německé pay-tv platformy HD+. Proto je signál všech HD programů zakódován systémy Nagra MA (CAID 1830, 1842, 1843, 1860, 186A, 186D), Marlin Crypt (CAID 4AF4) a TVKey (CAID 6B64).

Zahájení pravidelné distribuce se očekává od 1.11.2023.

Některé ze zmíněných stanic (zejména z prvního transpondéru) je nadále možné sledovat bezplatně ( FTA) ale jen v technicky horší kvalitě - v SD rozlišení. Kanály Serien+ HD a Red Adventure HD se doposud přes satelit nevysílaly.

Podobně jako u hlavních německých komerčních stanic bude mít divák možnost volby - buď bezplatné sledování méně kvalitní SD distribuce, nebo si připlatí za lepší kvalitu (HD vysílání).

technické parametry:

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,640 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,670 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

zdroj: flysat.com + vl.info