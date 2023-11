Filmový dokument Princ Charles a jeho cesta na trůn na TV Spektrum

01.11.2023 14:38

DNES!

Stal se asi nejdéle čekajícím následníkem trůnu a mnozí si již mysleli, možná i trochu doufali, že koruna přejde rovnou na hlavu jeho syna. Princ Charles, dnes již král Karel III. se ale bezesporu zapsal do dějin.

Jaký vlastně je a co za svůj téměř pětasedmdesátiletý život dokázal? Mnohé otázky zodpovídá filmový dokument Rozený král - Život Karla III., který odvysílá televizní stanice Spektrum 4. listopadu ve 22 hodin.

Charles Philip Arthur George se narodil 14. listopadu 1948 jako prvorozený syn královny Alžběty II. Ač od jeho narození bylo jasné, že se jednoho dne stane králem, strávil na pozici čekatele rekordní čas. Jeho matka vládla neuvěřitelných 70 let a těšila se velké oblíbenosti, jíž Charles zdaleka nedosahuje. Po studiích, která zakončil na Trinity College v Cambridge titulem Bachelor of Arts, sloužil u Královského letectva a Královského námořnictva, načež vstoupil v roce 1981 do manželství s lady Dianou Spencerovou. Ta se stala nejen matkou jeho dvou synů, Williama a Harryho, ale také „královnou lidských srdcí“.

Rozvedený princ a tragédie

Avšak Charlesovy mimomanželské aféry a nefunkční vztah s Dianou nakonec zapříčinil rozvod, což mu na popularitě rozhodně nepřidalo. V roce 1997 navíc Diana tragicky zemřela při autonehodě a celý svět se zahalil do zármutku. Když se pak v roce 2005 oženil se svou letitou milenkou Camillou Parker Bowlesovou, trvalo lidem dlouhou dobu, než ji přijali. Právě tyto soukromé eskapády zapříčinily, že i přes veškeré jeho charitativní aktivity k němu Britové přistupují stále s určitou rezervovaností.

Charles, princ dobrého srdce?

Již v roce 1976 založil Charles organizaci The Prince's Trust na pomoc mladým zranitelným lidem, veškeré své charitativní projekty pak zastřešil organizací The Prince's Charities. Aktivně se také zasahuje o ochranu historických budov, ostatně předmětem jeho studia byla archeologie, antropologie a historie. Řadí se rovněž mezi velké ochránce životního prostředí a velmi podporuje ekologické zemědělství.

Celá léta svědomitě plnil své povinnosti následníka trůnu, přesto si nyní, když na něj 6. května 2023 skutečně usedl, kladou lidé otázku, jakým bude panovníkem. Filmový dokument Rozený král - Život Karla III. se zaměřuje právě na to, zda a jak se někdejší princ z Walesu dokáže přizpůsobit roli vládce Spojeného království. Přehledně také mapuje, jaké stopy po sobě zanechal dnes již král Karla III. za dobu, kdy byl korunním princem.

Nahlédněte za dveře královské rodiny a lépe poznejte, kdo je muž, který vládne Spojenému království a dalším 14 zemím Commonwealthu. Sledujte v sobotu 4. listopadu 2023 od 22:00 televizní stanici Spektrum.

zdroj: AMC