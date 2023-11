Markíza KRIMI odvysílá v premiéře krimi seriál Vraždy v raji

03.11.2023 11:11

DNES!

Do programového schématu televize Markíza KRIMI byla zařazena premiéra britsko-francouzského kriminálního seriálu s názvem Vraždy v raji (Death in Paradise), který diváky zavede do exotického Karibiku.

Seriál mohou diváci sledovat vždy od pondělí do čtvrtka ve 20:50 hodin a to hned ve dvou částech za sebou.

▲ Seriál Vraždy v raji uvede Markíza KRIMI (foto: TV Markíza / Red Planet Pictures 2011)

Inspektor Richard Poole (Ben Miller) je ten pravý, aby vyřešil vraždy v exotickém ráji, ale má to jeden háček: nesnáší slunce, moře i písek. Raději by upřednostnil věčné londýnské mrholení před horkými plážemi. Čeká ho úplně jiná policejní práce, než na jakou je zvyklý... Čaj o páté si tady věru nevychutná.

Richardovou partnerkou je divoká, instinktivní a svým způsobem brilantní Camille Bordeyová (Sara Martins). Na stanici jim pomáhá i policista Dwayne Myers (Danny John-Jules), který je občas na zločince až příliš milý, a Fidel Best (Gary Carr) - někdy nepříjemný, jindy naprosto klíčový při řešení vražd. Dohromady tvoří silný tým.

BBC Studios za posledních 10 let prodalo vysílací práva na Vraždy v raji do více než 240 zemí po celém světě, včetně Austrálie, Francie, Jižní Afriky a USA. Seriál zaznamenal globální úspěch a často patří mezi nejúspěšnější tituly na příslušné televizní stanici v každém regionu.

Od roku 2011 bylo odvysíláno již neuvěřitelných 12 sérií a téměř 100 epizod tohoto seriálového hitu.

zdroj: Markíza