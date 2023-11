NOW XMAS je tu s vánočními klipy

29.11.2023 12:40

včera

Další britská videoklipová televize se přizpůsobila blížícím se nejkrásnějším svátkům v roce. Videoklipový kanál NOW 70s, zaměřený běžně na hudbu ze 70. let minulého století, se divákům představil se svátečním obsahem jako NOW XMAS (NOW Christmas).

Obsah stanice NOW XMAS je zřejmý - videoklipy s vánoční a zimní tématikou. Diváky má nalákat ke sledování svátečně laděných klipů. Pro zadavatele reklamy je to příležitost oslovit diváky se speciální předvánoční nabídkou produktů a služeb.

▲ NOW XMAS - záběr z příjmu stanice

NOW XMAS se vysílá ze silného evropského paprsku družice Astra 2G. Příjem je proto možný s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm) i v regionu střední Evropy.

Skupina hudebních stanic NOW je nyní tvořena programy NOW 80s, NOW ROCKS a nyní NOW XMAS. Stanice NOW 80s je nyní jediným FTA televizním programem na pozici 28,2°E se zaměřením na klipy z 80. let. Konkurenční kanál That's 80s byl nedávno dočasně rebrandován na vánoční kanál.

technické parametry - NOW XMAS:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA