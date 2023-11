ČT obsadila další důležitý post v EBU

29.11.2023 17:02

včera

Zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize a moderátor Martin Řezníček byl zvolen do pozice místopředsedy zpravodajského výboru Evropské vysílací unie. O jeho novém, dvouletém mandátu rozhodli zástupci veřejnoprávních institucí na listopadovém zasedání EBU v Tbilisi. Martin Řezníček tak naváže na svůj post řadového člena výboru.

“ Je to potvrzení čím dál důležitější role, kterou zpravodajství ČT v rámci EBU v posledních letech hraje. V nové pozici místopředsedy bude Martin Řezníček zodpovědný za zlepšení editoriální spolupráce zpravodajských týmů jednotlivých televizí EBU, což bude zejména v příštím roce, kdy nás např. čekají volby do Evropského parlamentu nebo prezidentské volby v USA, velmi prospěšné ,“ říká ředitel divize Zpravodajství a publicistika ČT Petr Mrzena.

▲ Martin Řezníček (foto: Česká televize)

Zpravodajský výbor je voleným orgánem EBU, jehož cílem je zefektivnit spolupráci ve zpravodajství mezi jednotlivými veřejnoprávními médii a taktéž s ústředím EBU v Ženevě. Médiím umožňuje výměnu zkušeností např. s inovacemi či umělou inteligencí, zodpovědnost má i v oblasti financí. Usiluje o co nejužší koordinaci v době rostoucích politických a ekonomických tlaků či dezinformací.

" Je to pro mě obrovská čest, závazek, ale i radost spolupracovat s lidmi, kterým jde o to to stejné: aby zpravodajství veřejnoprávních médií v jednotlivých zemích zůstalo nezávislé a co nejkvalitnější. Pro ČT je důležité sedět u stolu s těmi největšími televizním profesionály v Evropě, neboť má možnost podílet na různých projektech hned od jejich vzniku ,“ říká Martin Řezníček.

Česká televize posiluje svou pozici v EBU

Svou pozici upevňuje Česká televize v Evropské vysílací unii neustále a v rámci jednotlivých specializovaných výborů obsazuje důležité posty. Naposledy se tak stalo, když byla v říjnu zvolena projektová manažerka mezinárodního oddělení redakce sportu ČT Markéta Vránková místopředsedkyní sportovní komise. Členem televizního výboru EBU je ředitel programu Milan Fridrich, ve finanční komisi zasedá finanční ředitel David Břinčil.

Evropská vysílací unie je přední organizací, která sdružuje 112 členů z 56 zemí a dalších 30 spolupracujících institucí z celého světa. Členové EBU provozují bezmála dva tisíce televizních, rozhlasových a online kanálů. Zásah všech členů organizace převyšuje jednu miliardu diváků.

zdroj: ČT