Strašidlo cantervillské, klasický příběh v moderním světle na Epic Drama

28.11.2023 12:43

2dny

Seriál Strašidlo cantervillské, představuje moderní přepracování oblíbeného příběhu od Oscara Wilda. Původní knižní dílo je klasickým příběhem plným duchů, humoru a britského vtipu, který Oscar Wilde publikoval v roce 1887.

Nový seriál, jenž bude mít premiéru 29. listopadu ve 21:00 na kanálu Epic Drama, oživuje tuto klasiku s novým pohledem, zaměřeným na současné události a interakce mezi různými kulturami.

V centru příběhu stojí duch sira Simona de Canterville, který je velmi rozladěný, když do jeho majestátního sídla Canterville Chase přijíždí noví obyvatelé. Tímto sídlem, bohaté na historii a tajemství, už pět století hrdě vládl jako strašidlo. Jeho nepřetržité strašení však naráží na nečekanou překážku v podobě rodiny Hiram Otis, amerického miliardáře, který zámek koupil. Seriál přináší do příběhu nový rozměr, kdy se proti sobě staví tři rozdílné rodiny: Cantervillová aristokracie, romská rodina Lovellů a američtí Otisovi. Tento střet odlišných světů a postojů slibuje množství konfliktů a zároveň příležitostí k porozumění a smíření. Diváci mohou očekávat, že každá z rodin přinese do příběhu své jedinečné perspektivy a kulturní tradice.

▲ Strašidlo cantervillské uvede Epic Drama (foto: Viasat)

Oscar Wilde ve svém původní knize, dle které je seriál natočen, předvedl svůj typický ostrý vtip a schopnost ironicky komentovat společenské normy své doby. Příběh původně sloužil jako satira na americko-britské vztahy, přičemž američtí Otisovi jsou vykresleni jako praktičtí a bezstarostní rodina a na druhou stranu britská noble rodina je obrazem tradičních hodnot a předsudků. Kromě toho Wilde ve svém příběhu prozkoumává téma odpuštění a vykoupení, neboť konečný klid pro ducha sira Simona přichází až tehdy, když najde někoho, kdo se s ním slituje a pomůže mu najít mír.

Seriál Strašidlo cantervillské využívá Wildeovy postavy a motivy, aby odrážel současné společenské a kulturní otázky. Prostřednictvím tří rodin a jejich interakcí se diváci mohou zamyslet nad tématy jako jsou kulturní identita, třídní rozdíly a schopnost překonat historické spory.

Seriál plný vizuálních efektů je určen nejen fanouškům původního díla, ale i těm, kteří hledají svěží a moderní zpracování klasických témat. S příchodem americké rodiny do starého anglického zámku se otevírá prostor pro humor, napětí a nečekané zvraty, které udrží diváky v napětí až do samotného závěru. Na Strašidlo cantervillské se můžete podívat již od 29. listopadu ve 21:00 na televizní stanici Epic Drama.

Trailer:

zdroj: Viasat