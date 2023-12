Jaro na Nova Sportech: Královna motorsportu či fotbalové hody

06.12.2023 17:54

Jarní sezóna na Nova Sport přinese extrémně bohatou nabídku sportovních přenosů. Exkluzivní novinkou bude vysílání nejprestižnější motoristické série Formule 1. V únoru tradičně odstartuje vyřazovací fáze Ligy mistrů UEFA, fotbalová sezóna i v dalších soutěžích vyvrcholí na přelomu května a června.

Zámořské NHL a NBA přejdou v polovině dubna do play-off, chybět nebude MotoGP a další motorsport, ragby Six Nations nebo pravidelné šipkové turnaje PDC.

„ Získáním vysílacích práv na Formuli 1 zařazujeme do portfolia Nova Sport jednu z nejvýznamnějších světových sportovních značek. Motorsport má na Nově obrovskou tradici a F1 skvěle doplní naše nejprestižnější brandy v jiných sportech ,“ říká Dušan Mendel, vedoucí sportu pro TV kanály & VOD. Detailní informace k vysílání Formule 1 budou představeny na speciální tiskové konferenci 15. února 2024.

Přelom února a března tradičně patří startu sezón i v dalších motoristických sportech. Nejprestižnější seriál závodů silničních motocyklů MotoGP odstartuje o víkendu 8. až 10. března. Kromě strhujících soubojů v hlavní kategorii přinese i výzvu pro českého závodníka Filipa Salače v Moto2 po přestupu do nového týmu Marc VDS Racing. Čeští jezdci působí i v dalším seriálu motocyklů WorldSBK, který přinese i tradiční červencový závodní víkend v Česku na Autodromu Most.

Jarní část fotbalové sezóny bude opět ve znamení vyřazovací fáze Ligy mistrů UEFA na Nova Sport 3 a 4. Osmifinále vypukne v úterý 13. února a vyvrcholí přesně o měsíc později. Dvojzápasy čtvrtfinále a semifinále se odehrají v dubnu a na začátku května, poslední odvety ve středu 8. 5. určí letošní finalisty. Velké finále milionářské soutěže odvysílá Nova Sport 3 v sobotu 1. června.

Přední evropské fotbalové ligy - LaLiga, Bundesliga, Serie A a Ligue 1 nezastavují ani v lednu, nabídku doplní i prestižní poháry jako FA Cup, Carabao Cup a DfB Pokal. Pravidelnou porci elitního fotbalu si budou moct fanoušci dopřát až do května, kdy ve všech soutěžích vyvrcholí závěrečné souboje o tituly i záchranářská klání.

Hokejová NHL a basketbalová NBA neochudí diváky o nic, na co byli v předchozích sezonách zvyklí. V polovině dubna vyvrcholí základní části obou elitních zámořských soutěží, kolem 20. dubna se tak fanoušci obou soutěží mohou těšit na start nejdůležitější části sezóny. Play-off vyvrcholí v červnu, kdy finálové série rozhodnou o tom, kdo zvedne nad hlavu slavný Stanley Cup pro vítěze NHL a trofej Larryho O'Briena pro vítěze NBA.

Tradičním turnajem jarní sportovní sezóny je ragbyové Six Nations. Šest elitních evropských reprezentací se od 2. února do 16. března utká systémem každý s každým. Národní tým Francie bude mít příležitost spravit si chuť po neúspěchu na domácím mistrovství světa, jejím největším vyzyvatelem by mělo být v ročníku 2023 suverénní Irsko. Šanci na vítězství ale budou cítit i reprezentace Anglie, Skotska nebo Walesu a odčinit podzimní mistrovství světa, kde národní týmy z jižní polokoule dokázaly své evropské konkurenty v závěrečné fázi porazit.

Finále šipkového mistrovství světa (3. ledna) bude tradiční tečkou za nabitou sezonou 2023. Po měsíční pauze budou následovat další prestižní turnaje organizace PDC. The Masters od 2. do 4. února naváže na první galavečer oblíbené Premier League, která bude na programu každý čtvrtek od 1. února až do 23. května. Jedinečné příběhy přináší březnové UK Open, kde loni senzačně došel do semifinále český mladík Adam Gawlas. Na řadu dalších šipkových turnajů se můžete těšit na Nova Sport 2 a Voyo.

Českou účast pravidelně nabízí i MMA galavečery organizace KSW, živě na Voyo a ze záznamu na Nova Sport. V KSW působí zápasníci jako Michal Martínek, Viktor Pešta, Leo Brichta, Dominik Humburger a spousta dalších. Švédská florbalová Superliga mužů vyvrcholí v play-off během března a dubna. Filip Langer nebo Eliška Krupnová by se svými týmy měli bojovat o nejvyšší příčky, k vidění budou i další česká jména. Součástí nabídky bude tradičně i německá házenkářská Bundesliga, tenis, snooker a mnoho dalšího.

