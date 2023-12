Nové kanály na NTV Plus: Filmy, dokumenty i shopping

24.12.2023 15:15

DNES!

V nabídce ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus se objevily čtyři nové tématické programy pokrývající filmy, dokumentární pořady i nakupování prostřednictvím televizní obrazovky.

NTV Plus přidal do nabídky čtyři nové stanice - Lapki Live, Jevelitrejd, Big Planet a Kino bez granic HD.

Lapki Live je unikátní televizní kanál o zvířatech a pro zvířata. Na tvorbě pořadů se podílejí zvířecí psychologové, veterináři a psovodi. Stanice je součástí aktuálních balíčků Bazovyj Onlajn, Vse vklučeno 549, Vse vklučeno 999 a také v archívních tarifech Bazovyj, Bazovyj Plus a Bazovyj Zapad.

Jevelitrejd je kanál o špercích vyrobených ze zlata a stříbra. Stanice přináší recenze nových produktů a bestsellerů z různých kolekcí. Program je součástí stávajících tarifů Bazovyj Onlajn, Ekonomnyj, Vse vklučeno 549, Vse vklučeno 999 a také v archivních balíčcích Bazovyj, Bazovyj Plus, Lajt plus a Bazovyj Zapad.

▲ Logo platformy NTV Plus

Big Planet je vzdělávací a zábavní kanál o vědě, kultuře, historii, přírodě, cestování a objevech. Stanice je součástí tarifů Poznavatelnyj, Vse vklučeno 549, Vse vklučeno 999 a také v archivních balíčcích Bazovyj, Bazovyj Plusm HD Plus.

Kino bez granic HD je televizní kanál s filmy různých žánrů. Každý den vysílá moderní filmy s vysokým hodnocením, klasiku i novinky v kinech. Stanice je zařazena do balíčků Kino Plus, Vse vklučeno 549, Vse vklučeno 999 a také v archivních paketech Bazovyj, Bazovyj Plus a HD Plus.

technické parametry - Lapki Live:

• Express AMU1 (36°E), freq. 12,341 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, CA Viaccess

technické parametry - Big Planet, Kino bez granic HD:

• Express AMU1 (36°E), freq. 12,399 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

technické parametry - Juvelitrend:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,977 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

zdroj: tele-satinfo.ru