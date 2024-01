Skupina Nova v roce 2023 posílila vedoucí pozici na českém mediálním trhu

02.01.2024 17:20

DNES!

Rok 2023 utekl jako voda a Skupina Nova v něm znovu potvrdila pozici jedničky na českém mediálním trhu jak v televizním vysílání, tak v online světě prostřednictvím streamovací služby Voyo a dalších platforem. Programové schéma bylo po celý rok nabité nejen oblíbenými formáty, napínavými reality show, seriálovými novinkami a sériemi z dílny Voyo Originál.

Skupina Nova jako jediná velká televizní skupina v celodenním vysílání zaznamenala ve všech hlavních CS meziroční nárůst a zvětšuje tak výrazně svůj náskok proti konkurenční komerční skupině. Potvrzuje tak, že díky jasné strategii a kvalitnímu programovému schématu upevňuje důvěru u svých diváků.

„ V uplynulém roce jsme potvrdili naše silné postavení na mediálním trhu z hlediska televizního vysílání i v technologických inovacích. Překonali jsme všechny cíle, které jsme si nastavili. Bereme jako velkou výsadu, ale i zodpovědnost, přinášet divákům i předplatitelům to nejlepší - atraktivní programové schéma, skvělé zábavní pořady, původní lokální seriály, důvěryhodné zpravodajství a publicistiku. Skupina Nova letos oslaví třicátiny a my chceme divákům nadále přinášet vše, co od nejsledovanější televizní skupiny očekávají ,“ shrnuje generální ředitel Daniel Grunt.

Televizní vysílání

Skupina Nova se v uplynulém roce v prime time stala nejsledovanější TV skupinou ve všech hlavních cílových skupinách (15-54, 15+, 15-69, 4+). V roce 2023 významně zabodovala mezi diváky v CS 15-54 a dosáhla 36,12% share v prime time a 33,64% v celodenním vysíláním. Stanice celé skupiny denně zasáhly 3,930 milionu diváků starších čtyř let. Výborného výsledku dosáhly tematické stanice, které také výrazně narostly. Nova Cinema je čtvrtý nejsledovanější kanál v Čechách u diváků 15-54 se stabilní diváckou základnou.

„ Skupina Nova má za sebou další velmi úspěšný rok, ve kterém ovládla celkem ve 315 dnech televizní obrazovky v prime time v CS 15-54, tedy zdaleka nejvíce ze všech televizních skupin. Jsme velmi vděční za přízeň, kterou nám diváci a divačky našich stanic zachovávají ,“ uvádí Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova, a dodává: „ Ve stejném trendu chceme pokračovat i v roce 2024, ve kterém se naši příznivci mohou těšit například na úplnou seriálovou novinku Policie Hvar se skvělým Jakubem Štáfkem na TV Nova nebo na Voyo Originál Metoda Markovič: Hojer oceněného prestižní mezinárodní cenou z festivalu Serial Killer .“

▲ Seriál Kriminálka Anděl, na snímku David Švehlík a Lucie Štěpánková (foto: Mikuláš Křepelka)

TV Nova v loňském roce odvysílala řadu divácky oblíbených pořadů. Na jaře byli pomyslnou jedničkou televizní sledovanosti Specialisté, kteří oslovili 28,93 % diváků v CS 15-54 u TV (1,203 milionu diváků starších 4 let). Elitní vyšetřovatelé pod vedením majora Strouhala se vrátí po Novém roce. Nedělní večery patřily kriminálce Odznak Vysočina s 25,35% sharem v CS 15-54 (1,225 milionu diváků ve 4+). Na ty pak neméně úspěšně navázaly Případy mimořádné Marty, které si každou neděli večer pustilo 1,043 milionu diváků 4+ (share 24,62 % v CS 15-54). Fanoušci Tatiany Vilhelmové v roli geniální Marty se mohou těšit na další pokračování.

V druhé polovině roku se po devíti letech na Novu vrátila fenomenální Kriminálka Anděl (29,65% share v CS 15-54, 1,201 milionu diváků starších 4 let). V sobotní podzimní večery velmi úspěšně odstartovala seriálová novinka Táta v nesnázích, která při svém premiérovém uvedení 9. září zaujala 30,93 % diváků u televizních obrazovek v CS 15-54.

Úspěšně se etablovaly i loňské novinky, které si podmanily diváky a zaznamenaly výrazný úspěch zejména u ženského publika. Jedna rodina (share 25,30 % u divaček ve věku 15-54) a dobový seriál Zlatá labuť (share 24,26 % u divaček ve věku 15-54).

▲ Seriál Zlatá Labuť, na snímku Marta Dancingerová, Simona Lewandowska a Beáta Kaňoková (foto: TV Nova)

Každý podvečer pravidelně 28,36 % diváků u TV v CS 15-54 sledovalo vědomostní show Na lovu. Nabitá verze této vědomostní soutěže Superlov kralovala sobotním večerům s podílem na sledovanosti 29,94 % (share 15-54). Seriál Ulice, který letos vstupuje do neuvěřitelné devatenácté sezony, si nenechalo ujít 31,92 % diváků u TV v CS 15-54.

Skvělé výsledky zaznamenaly jako již tradičně Televizní noviny, které sledovalo každý den v průměru 1,017 milionu diváků starších 4 let. Redakce zpravodajství TV Nova připravila pro diváky nový diskuzní pořad s názvem Za pět minut dvanáct, který se již etabloval každou neděli v čase oběda. Nejsledovanější byla debata 17. prosince mezi premiérem Petrem Fialou a poslancem Andrejem Babišem (473 tisíc diváků starších 4 let).

Nejsledovanějším pořadem Skupiny Nova v roce 2023 se stala debata prezidentských kandidátů, vysílaná na stanici Nova 12. ledna, kterou na svých TV obrazovkách sledovalo 2,028 milionu diváků starších 4 let, podíl na sledovanosti činil 48,44 % diváků v CS 15-54. TV Nova v pátek 24. listopadu odvysílala přímý přenos hudební ankety Český slavík. Udílení prestižních cen si nenechalo ujít 39,10 % diváků v CS 15-54 u TV. Celkem se na galavečer dívalo 1,193 milionu diváků širší věkové skupiny 4+.

▲ Seriál Ulice (foto: Klára Cvrčková)

Online

Skupina Nova považuje digitalizaci za jednu ze svých klíčových priorit a v minulém roce ji posunula zase o velký kus dopředu. Streamovací služba Voyo má za sebou další mimořádně úspěšný rok, ve kterém překročila hranici 650 000 předplatitelů v České republice a na Slovensku. Ti v průměru tráví na Voyo až 15 hodin týdně.

„ Jsem ráda, že mohu říct, že jsme naše cíle nejen splnili, ale mnohonásobně překonali. Voyo je čím dál oblíbenější, počet předplatitelů rychle roste a my tak nejen neustále rozšiřujeme programovou nabídku z domácí i světové produkce, ale vylepšujeme i uživatelské rozhraní, ve kterém jsme letos například spustili uživatelské profily a řadu dalších funkcionalit ,“ říká Lucie Oravčíková, Digital Director CZ/SK, a doplňuje: „ Snažíme se průběžně zlepšovat naši službu, abychom byli konkurenceschopní ve světovém měřítku .“

▲ Seriál Extraktoři (foto: TV Nova)

Zpravodajský portál TN.cz navštívilo měsíčně v průměru téměř 3,2 milionů reálných uživatelů. Za celý rok 2023 zpravodajský web TN.cz zaznamenal 25% nárůst v meziročním srovnání a dosáhla více než 229 milionů video views.

Velkého zájmu se těší také technologie HbbTV. Skupina Nova uspěla jako jediná česká společnost druhý rok po sobě v prestižní mezinárodní soutěži HbbTV Awards, a to za modré tlačítko v kategorii Nejlepší marketing nebo propagace za kampaň k modrému tlačítku TN Live, které přináší divákům Zprávy na jedno stisknutí tlačítka.

Zdroj dat: ATO - Nielsen, živě + TS0-3, prime-time 19:00-23:00; ke dni: 2. ledna 2024; zásah = sledovanost alespoň 3 min v kuse; NetMonitor - SPIR, Internal Source

zdroj: Nova