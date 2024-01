Prima ZOOM: Neděle s českými a slovenskými dokumenty

02.01.2024 09:47

Lednové neděle budou patřit českým a slovenským dokumentům. Seznámíte se s nosiči z Vysokých Tater, kteří každý den vynášejí zásoby nahoru na horské chaty a zůstávají posledními mohykány na celém evropském kontinentu.

Zjistíte, že první dokumentární film o koňském pólu na světě natočili Češi na objednávku pro National Geographic, a díky tomu se dozvíte spoustu zajímavostí o tomto netradičním sportu.

Budete žasnout nad krásami karibských ostrovů z výšky ve vzrušující expedici, kterou režisér Petr Nikolaev podnikl společně s pilotem a publicistou Jiřím Prušou. Ten je rovněž protagonistou dalšího snímku, kde spolu s nejmladší pilotkou Eliškou Kudějovou překonali světový rekord.

Český či slovenský pohled na svět nabídne Prima ZOOM:

7. 1. 20.00 - Svoboda pod nákladem

14. 1. 20.00 - Pólo: Čest a výhra

21. 1. 20.00 - Karibik z nebe

28. 1. 20.00 - Dvojitý rekord

▲ Svoboda pod nákladem (foto: FTV Prima)

Svoboda pod nákladem (repríza ve středu 10. 1. v 9.00)

S krosnou na zádech se brodí ve sněhu, odolávají bouřce i vichřici. Zásobují vysokohorské chaty za každého počasí. Odhalte znalosti nejstarší generace tatranských nosičů. Možná se dozvíte něco víc také o vlastním údělu a možná pochopíte, proč v Tatrách zůstali horští nosiči posledními mohykány na evropském kontinentě.

Pólo: Čest a výhra (repríza ve středu 17. 1. v 9.25)

Dokumentární film o koňském pólu na světě v podstatě neexistuje. Proto se tvůrci rozhodli jej natočit, a přispět tak k popularizaci tohoto úžasného sportu. Jedná se o rozmanitý svět hráčů a koní, kdy doslova každý klub a každá země používá jiné metody a taktiku tréninku a přípravy ve zcela rozličných podmínkách. S kamerou se vydáváme do klubů póla po celé Evropě.

▲ Pólo: Čest a výhra (foto: FTV Prima)

Navštívíme nejslavnější pólo klub na světě v Anglii i ve Švýcarsku, kde vrcholí celá sezóna a odehrává se zde klání tradičního mistrovství světa na zamrzlém jezeře v St. Moritz. Potkáme se s těmi nejlepšími z celého světa a poznáme jejich příběhy a vzpomínky, první nasednutí na koně, první oblečení dresu, dramatické pády i zranění, krize a zdroje inspirace. Ukážeme divákům lásku ke koním, která je mezi hráči všudypřítomná, dojmy z běžného tréninku a příprav na turnaje, nadšení i zklamání, obavy a očekávání, dřinu a pot, celoživotní přátelství a nezapomenutelné životní okamžiky, které nám poodhalují tajemné a jedinečné zákulisí póla.

Koňské pólo je sice považováno za královský sport, ale pravdou je, že je stejně finančně a časově náročné jako jakýkoli jezdecký sport, jen dostupnější. Krása na pólu je, že je to v podstatě jediný koňský sport, který koně opravdu milují, protože je pro ně naprosto přirozený. Koně se začínají trénovat od přibližně třetího roku a kolem pátého až šestého jsou připraveni se do hry zapojit. Pokud jim slouží zdraví, mohou hrát pólo v podstatě bez omezení. Výjimkou nejsou ani 24 a více let staré koně. Cílem filmu je rozšířit povědomí o tomto krásném sportu mezi širokou veřejnost. Polo Academy se dokonce zaměřujeme na výuku póla pro děti. Komunita pólo hráčů je velmi přívětivá, a není tak problém si zahrát pólo v libovolném klubu na světě. Jak řekl Winston Churchill - pólo handicap je pasem do celého světa.

▲ Karibik z nebe (foto: FTV Prima)

Karibik z nebe (repríza ve středu 24. 1. v 9.00)

Když se filmový režisér Petr Nikolaev s přítelem, pilotem a publicistou Jiřím Prušou (má za sebou více než 500 letů) vydali na svou leteckou expedici po karibské oblasti, přidali další kapitolu k příběhu o dětském snu, který se jim splnil. Film je z části dokumentární, cestopisný, dějepisný a také z části pánská road movie. Atraktivní záběry z výšky, netradiční přistávání na nejroztodivnějších letištích světa malým sportovním letadlem, setkávání se s místními lidmi, pohled na neobvyklá nebo historická místa. Petr s Jiřím ukazují divákům tímto dokumentem nový pohled na svět jak z výšky, tak i ze země. Dvojici čeká asi 10 000 km letu a budou potřebovat asi 2000 litrů paliva. V Miami na Floridě si půjčují letadlo Cessna 172 (hornoplošník), který pojme 200 litrů paliva a čeká je čtrnáctidenní let nad ostrovy - Key West, Kuba, Kajmanské ostrovy, Jamajka, Hispaniola, Portoriko, Americké panenské ostrovy, Britské panenské ostrovy, Svatý Martin, Svatý Bartoloměj, Grenada a Trinidad a Tobago.

Dvojitý rekord (repríza ve středu 31. 1. v 9.10)

V neděli 7. května 2023 se jedné z nejmladších českých pilotek Elišce Kudějové a letci Jiřímu Prušovi podařilo překonat světový rekord v letu bez mezipřistání letadlem do maximální váhy 600 kg. Uletěli celkem 1914 kilometrů a trasa zahrnovala Česko, Německo, Polsko, Slovensko a opět Česko. O jejich letu natočil scenárista a režisér Petr Nikolaev dokument, díky podpoře v rámci crowdfundingové kampaně.

Eliška během cesty Jirkovi kladla otázky k jeho nevšedním leteckým zkušenostem a prožitkům z celého světa. Jirka se zase Elišky ptal na její začátky v létání i na to, jaké má životní sny a plány. Režisér dokumentu Petr Nikolaev stojí za dokumentárními filmy Anabáze nebo Karibik z nebe. Režíroval také válečné drama Lidice. Snažil se vytvořit mezigenerační i mezigenderový dokument o atraktivitě a kráse létání, včetně úžasných záběrů nejhezčích míst světa z ptačí perspektivy. Záběry pochází z předchozích leteckých expedic Jiřího Pruši do atraktivních míst všech kontinentů.

zdroj: FTV Prima