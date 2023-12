FilmBox Stars uvede v premiéře seriál Mnou to není

27.12.2023 15:07

Televizní program FilmBox Stars se chystá zaujmout české diváky seriálem „Mnou to není", dojemným a humorným příběhem o lásce, rodině, síle přátelství a odvaze přijmout své pravé já, který bude mít exkluzivní premiéru 2. ledna 2024.

Jde o první celovečerní produkci Grupa Kino Polska, která je součástí SPI International, globální mediální skupiny vlastněné skupinou CANAL+. První série seriálu si v Polsku získala popularitu hned při své premiéře na filmovém a seriálovém kanálu Stopklatka.

Mnou to není je dvanáctidílný polský seriál s mladou generací talentovaných herců v hlavních rolích. Premiéra seriálu proběhne v úterý 2. ledna 2024 ve 20:00 a poté se bude pokračování vysílat každé úterý ve 20:00, vždy dva díly po sobě. V hlavních rolích se představí herečka Ada Szczepaniak a Adrian Zaremba, kterého širší publikum zná díky jeho rolím v polských filmech a seriálech jako Wesele, Belfer nebo Kler. Seriál Mnou to není (To nie ze mną) poskytne divákům kvalitní zábavu a solidní dávku inspirace a zároveň vyvolá emoce a úsměv.

▲ Seriál Mnou to není (foto: Ola Grochowska, Akson Studio)

Děj série Mnou to není se odehrává v malém městě, kde se všichni znají, a zdá se, že o sobě vědí všechno. Hlavní postavy příběhu působí, jako by si vzaly prášky proti lásce. Jí nikdo nechybí, on už nikoho nehledá. Tośka (Ada Szczepaniak) je tvrdá, racionální a nezávislá mladá žena, která pracuje

v autoservisu. I kdyby zde náhodou byl náznak milostného šimrání v břiše, okamžitě jej zažene. Michal (Adrian Zaremba) je pohledný lékař, který právě začal pracovat na místní klinice. Především to je ale zmatený, svobodný otec dvou dcer, který si v současné době nedokáže představit navázání nového vztahu. Co se stane, když si s nimi osud zahraje a svede je na stejnou cestu? Vznikne z toho výbušná komediální směs plná milostných zvratů. A to vše na pozadí skandálu týkajícího se svatby, která se nekonala...

Seriál Mnou to není (To nie ze mną) si získal uznání a oblibu polských diváků. Na základě úspěchu první sezóny vyrobila společnost Grupa Kino Polska i druhou řadu, která měla premiéru na kanálu Stopklatka v listopadu letošního roku.

zdroj: SPI