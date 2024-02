Na TV Prima startuje šestá série krimiseriálu Polda

21.02.2024 12:50

DNES!

Oblíbený seriál Polda s Davidem Matáskem v hlavní roli se opět vrací na obrazovky televize Prima. S šestou sérií přichází i nová tvář v podání Barbory Bezákové.

Ta si zahraje forenzní analytičku Terezu Slámovou a bude pravou rukou Jiřímu Vyorálkovi. Pozornost si ale vyslouží i od všech tří policistů - Davida Matáska, Igora Orozoviče a Vladimíra Polívky.

Pátrá se po nové asistentce, a tak se objeví Tereza Slámová. Parta poldů se tak rozroste o další ženu a najít ji bylo celkem složité.

„ Agentka Petra Svarinská mi napsala, abych se šla ukázat na jeden casting. Vzpomínám si, že jsem byla hrozně nervózní, protože jsem to vůbec nestíhala, celá Praha byla ucpaná. Když jsem dorazila, zkusili jsme tři situace a nechápala jsem, proč na mně rovnou zkouší kostýmy. Postavili mě k Davidovi a nakonec mi řekli přímo v ten večer, že mě berou. Dali mi do ruky scénář a já odjížděla překvapená a šťastná, že to vyšlo ,“ popisuje svůj vstup do seriálu Barbora, která byla obsazena na poslední chvíli. „ Asi to tak mělo být .“

▲ Krimiseriál Polda a Barbora Bezáková (foto: FTV Prima)

O předchozích sériích mladá herečka ponětí měla, protože obdobný seriál točila na Slovensku. „ Smála jsem se, že první velká příležitost tady a hned seriál podobný tomu, který mám za sebou ,“ prozrazuje herečka, která sice pochází ze Slovenska, ale už řadu let žije v České republice.

„ Studovala jsem na brněnské JAMU, jsem tu už od osmnácti let. Jsem ráda, když mě někdo pochválí, že není slyšet ten slovenský přízvuk. Dávám si záležet ,“ přiznává Bezáková, která tak díky Poldovi zažila setkání s Davidem Matáskem.

„ Když jsem se dozvěděla, že půjdu na casting s Davidem, byla jsem hodně nervózní, ale už od prvního setkání byl velmi milý, vstřícný a přátelský. Hodně mi pomáhal s tím, že jsem naskočila už do rozjetého vlaku. Nasmáli jsme se a cítila jsem se fakt dobře, takže ze mě všechno opadlo. I když natáčení šesté série skončilo, stále jsme v kontaktu. Když je v Bratislavě, tak mi napíše, jestli tam nejsem. Byla jsem se za ním podívat i v divadle .“ Barbora hraje v Poldovi forenzní analytičku a je velmi ráda, že se jí pohled na mrtvoly vyhnul.

„ Bylo mi už na začátku řečeno, že bude Tereza v laboratoři a že ty mrtvoly tam nebudou nic extra, spíš se to bude řešit slovně. Za to jsem ráda ,“ přiznává herečka, která je zvědavá, co na ni diváci řeknou a jak ji v seriálu přijmou.

zdroj: FTV Prima