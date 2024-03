Doku sérii Černobyl: Utopie v plamenech uvede Prima ZOOM

25.03.2024 10:24

DNES!

Dokumentární stanice Prima ZOOM přinese svým divákům čtyřdílný dokument věnovaný havárii černobylské jaderné elektrárny na severu Ukrajiny (tehdejší část Sovětského svazu), ke které došlo 26. dubna 1986.

První díl s názvem "Ráj na Zemi" uvede v neděli 31. března 2024 ve 20:00 hodin, další díly následující neděle. Reprízy jsou naplánovány na středy v 9:30 hodin.

Černobylská havárie z 26. dubna 1986 je považována za nejhorší jadernou katastrofu v dějinách lidstva, a to jak z hlediska počtu obětí, tak i nákladů na odstranění jejích hrozivých následků. Výbuch Černobylu navždy změnil svět. Jak k němu došlo, se mnoho z nás dozvědělo z fiktivního příběhu populární mini série. Ale skutečnost je komplikovanější, dojemnější a otřesnější, než jsme si kdy dokázali představit.

▲ Dokument Černobyl: Utopie v plamenech přinese Prima ZOOM (foto: FTV Prima)

Skutečný příběh začíná v roce 1970 v oblasti lesů a bažin na severní Ukrajině v těsné blízkosti malé vesnice, které místní obyvatelé Ukrajiny říkají rusky Černobyl. Tam se utopie stala skutečností a vyrostla největší jaderná elektrárna na světě, bok po boku se vzorovým městem sovětského komunismu Pripjať. Obojí mělo být symbolem toho, co dokáže nový moderní člověk. Lidé, kteří se do Pripjati přestěhovali, byli vybráni podle schopností a dovedností, odhodlání a ochoty věřit v zářnou budoucnost.

Všichni začínali jako stavební dělníci a později se stali majiteli obchodů, zdravotními sestrami, policisty, instalatéry - vším, co bylo potřeba k udržení chodu celého města. Žili sen, který si většina z nás dnes dokáže jen stěží představit. Tento sen se však 26. dubna 1986 rozpadl a stal se noční můrou. Dnes už většina lidí ví jenom to, že to s Černobylem a Pripjatí špatně dopadlo. Tento historický seriál odhaluje celý a pravdivý příběh Utopie v plamenech. Nechybí úplně nové záběry ze zakázané zamořené zóny, z velké části dosud nepublikované materiály ze sovětských archivů ani hluboce osobní příběhy svědků, kteří v této utopii žili a hrozivou katastrofu přežili.

Termíny jednotlivých dílů:

31. 3. - Ráj na Zemi

7. 4. - Havárie

14. 4. - Lži

21. 4. - Následky

zdroj: FTV Prima