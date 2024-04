AMC se stane partnerem KVIFF.TV Parku

23.04.2024 10:22

DNES!

Televizní stanice AMC, která je již deset let pevnou součástí českého mediálního prostoru, se stala partnerem KVIFF.TV Parku u hotelu Thermal. Toto místo poskytuje prostor pro relaxaci, diskuse a soutěže během prestižního filmového festivalu v Karlových Varech.

AMC, známá svými kultovními seriály a filmovými hity, nabízí návštěvníkům možnost zúčastnit se celodenního programu s besedami s tvůrci a řadou soutěží.

Prostor KVIFF.TV Parku je ideální i pro odpočinek mezi filmovými projekcemi. AMC přitom divákům umožňuje připravit se na filmový maraton již před festivalem, a to díky široké nabídce filmů a seriálů. Mezi fenomény vysílané stanicí patří seriály jako "Killing Eve", "Fargo", "The Walking Dead" a i jeho nová série "The Walking Dead: Daryl Dixon".

Kromě zahraničních velkofilmů, jako je upírská saga Twilight nebo Sedm let v Tibetu, se AMC může pochlubit i oceňovanými původními seriály jako "Breaking Bad", "The Terror" nebo "Better Call Saul". Mateřské studio AMC se zapsalo do historie jako první kabelová síť, která získala cenu Emmy za vynikající dramatický seriál čtyři roky po sobě - za seriál "Mad Men". Je proto spravedlivým párováním sahajícím do minulosti, že česká pobočka regionální společnosti AMC CNE stojí za podporou renomovaného, prestižního filmového festivalu v Karlových Varech v srdci Evropy.

Stále více pozornosti si získávají také místní pořady produkované v České republice a na Slovensku, kterými provázejí osobnosti, jako jsou Eva Borská v pořadu Luxusní domy, Zahrady snů na stanici Spektrum Home, Petr Vaněk v pořadu Abrakadabra, Markéta Hrubešová či Gabo Kocák v pořadu TVPaprika Od farmáře na talíř nebo Šťevo Martinovič v pořadu Hradológovia na stanici Spektrum. Místní produkce plynule doplňuje filmové tituly, dodává stanicím osobitý lokální ráz a zpestřuje jejich obsah.

Program na následující týdny je tedy jasný, začít se s AMC připravovat na filmový festival a koncem června se pouze přesunout do Karlových Varů.

zdroj: AMC