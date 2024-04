Pod povrchem: Bitva o korálové útesy uvede Discovery Channel

19.04.2024 14:15

DNES!

Společnosti Red Sea Global a Warner Bros. Discovery společně přinášejí na televizní obrazovky příběh, který osvětluje zásadní význam boje proti dopadům klimatických změn na korálové útesy. Dokument s názvem Pod povrchem: Bitva o korálové útesy (Beneath the Surface: The Fight for Corals) uvede Discovery Channel u příležitosti Dne Země v pondělí 22. dubna 2024 v 19 hodin.

Cílem společnosti Red Sea Global, která je developerem regeneračních turistických destinací, je ukázat, že péče o životní prostředí je nedílnou součástí rozvoje cestovního ruchu. Součástí tohoto úsilí je právě i zvyšování povědomí o zásadním přínosu korálových útesů pro udržení ekosystému planety.

Film Pod povrchem: Bitva o korálové útesy (Beneath the Surface: The Fight for Corals) produkovala společnost Park Village, držitelka ceny BAFTA, a režíroval ho britský režisér nominovaný na ceny Emmy a BAFTA Ian Derry. Zkušená saúdskoarabská freediverka Salma Shakerová se v něm vydává na neobyčejnou cestu za průkopnickou prací vědců z Red Sea Global a King Abdullah University of Science and Technology (KAUST). Příběh vyprávěný Salminýma očima představuje dojemnou sondu do problémů, kterým čelí korálové útesy po celém světě.

Hlavní pozornost je věnovaná neobjeveným útesům na saudskoarabském pobřeží Rudého moře. Red Sea Global si klade za cíl odhalit tajemství tohoto zapomenutého území a ukázat jeho jedinečnou biologickou rozmanitost a nedílnou roli, kterou hraje v podpoře globálního ekosystému. Vyprávění se soustředí na potenciální přínos výzkumu korálů v Rudém moři pro ekosystémy na celém světě.

zdroj: Discovery