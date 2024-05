Na Voyo míří závěr série Iveta

Třináct let po odchodu od Ladislava Štaidla se Ivetin svět změnil k nepoznání. Její alba se neprodávají jako dřív, ale Iveta věří, že bude zase zpívat. Má za sebou neúspěšné manželství, ale věří, že ta pravá láska na ni stále čeká. A především má vedle sebe toho, na kom jí záleží nejvíc - svého dospívajícího syna.

To kvůli němu chce vyhrát boj s vlastními démony. Je to on, kdo při ní stojí, i když se nedaří a bulvár čeká na každou její chybu. Ano, kdysi chtěla být slavná. Teď chce obyčejný život. Pro Artura, pro sebe.

První díl poslední řady seriálu Iveta se na Voyo v premiéře představí v pátek 10. května a další dvě epizody vždy v následující pátky - 17. a 24. května.

„ Jsme hrdí na to, co se stalo, co se povedlo. Zároveň všichni cítíme, že teď je nejvyšší čas to ukončit ,“ říká scenárista a režisér Michal Samir, který s Ivetou Bartošovou strávil téměř dekádu. O třetí sérii pak dále říká: „ Vždycky jsem myslel, že bude o ní a o Josefu Rychtářovi, ale už při psaní série jsem přišel na to, že to tak není a že stěžejním mužem téhle fáze jejího života je syn Artur. Spousta věcí, spousta afér, spousta lidí je v seriálu vynechána. To je záměr. Zásadní je mít pro každou sérii právě stěžejního muže jejího života. První série byla o Petru Sepešim, druhá o Ladislavu Štaidlovi a třetí je právě o Arturovi .“

Artura Štaidla v Ivetě ztvárnil Karel Šimek. „ To není první velká role, to je první role vůbec a já jsem si až na place uvědomil, co jsem to tomu klukovi provedl ,“ říká k jeho obsazení Samir. Představitelka Ivety Anna Fialová jej doplňuje: „ Na to, že nikdy nehrál, tak opravdu klobouk dolů. Mě samotnou často dost rozhodilo, když jsme spolu točili nějaké nešťastné scény. Musím přiznat, že mě párkrát skutečně rozplakal. Předvedl neuvěřitelný výkon .“

„ Bylo by jednoduché se v poslední sérii pustit do moralizování, ale právě tomu jsme se chtěli vyhnout. Pro mě je závěr Ivety o boji se závislostmi - ať už na alkoholu nebo toxických vztazích. A taky o strachu říct si o pomoc. Věřím, že vidět někoho, komu se pomoci nedostalo, může fungovat i tak, že my ostatní si o ni už říct zkusíme ,“ shrnuje producentka a castingová režisérka Maja Hamplová z Barletta Productions.

„ Dělalo to se mnou různé věci. Mám za sebou i těžké natáčecí dny, kdy vám ta tíha na bedrech, chtě nechtě, zůstane i po odložení role. Špatně se vám spí, jste emočně rozhození. Zkrátka, někdy toho na mě bylo trochu moc. Ještě k tomu porozumění. V předchozích sériích byly situace, které jsem potřebovala skutečně pochopit a vždycky se mi nakonec podařilo toho výsledku dobrat. Pochopit ji, Ivetu. V té závěrečné sérii doteď některým věcem nerozumím. Třeba jak strašné musí být vaše trápení, že jste schopní si vzít život, přestože tu necháte vymodleného syna, kterého nadevše milujete. Tuhle vnitřní část si stále ještě neumím dostatečně představit. I o tom pro mě byla třetí série. O objevování neskutečné lásky, kterou ke svému dítěti cítila ,“ říká k tomu představitelka Ivety Bartošové Anna Fialová.

Jejího seriálového manžela, Josefa Rychtáře ztvárnil David Prachař: „ Scénář byl dobře napsaný, nemusel jsem se v tom moc nimrat a ani jsem nemusel nic předělávat, protože mé scény byly jednoznačně a dobře napsané. Měly i humor. O to jsem stál, aby to mělo pel toho humoru. V něčem byl Josef Rychtář i dojemný, jak se o Ivetu staral a myslel, že zvládne tu psychickou nemoc zlomit, což je vlastně nemožné. On to tak ale myslel a z toho scénáře bylo cítit, že tam nějaká dobrá vůle z jeho strany byla a že nikdo není tak černobílý .“

V poslední sérii Ivety se dále objeví Filip Rajmont jako někdejší král bulvárních médií Pavel Novotný se svou podřízenou novinářkou a také Ivetinou kamarádkou Gabi v podání Zuzany Zlatohlávkové. Jana Stryková ztvární Gábininu zásadní konkurenci, bulvární novinářku Simonu. V roli Ivetiny maminky Svatavy Bartošové se vrátí Alena Mihulová.

zdroj: Nova