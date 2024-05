Eurosport 4K v Česku jen na Antik TV

20.05.2024 13:18

DNES!

Gesta vítězů, zklamané tváře poražených, povzbudivé pokřiky fanoušků - to vše si nyní vychutnají klienti Antik TV v České republice v té nejvyšší technické kvalitě. Do programové nabídky byla zařazena stanice Eurosport v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Televizní stanice Eurosport s pestrou programovou nabídkou plnou přímých přenosů, analýz, rozhovorů a nejlepších momentů ze sportovních událostí různého zaměření je stálicí mezi diváky. Na televizních obrazovkách proto nebude chybět ani druhý grandslamový turnaj sezóny Roland Garros, který se uskuteční od 20.5. do 9.6. v Paříži.