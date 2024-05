Max odstartoval, nahradil HBO Max

21.05.2024 17:11

DNES!

Streamovací služba MAX je od dnešního dne k dispozici ve 20 evropských zemích - ve střední a východní Evropě, v severských zemích a na Pyrenejském poloostrově.

Placenou VOD službu tak mohou využívat zákazníci v těchto zemích: Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Kosovo, Maďarsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko a Švédsko.

Max nabízí předplatitelům dvakrát víc obsahu v porovnání s předchozí službou HBO Max.

▲ MAX nahradil platformu HBO Max (foto: WBD)

Už teď si můžou diváci užívat kvalitní podívanou, jako jsou filmy z produkce Warner Bros. (Duna: Část druhá, Barbie, Wonka, Joker, Harry Potter) a seriály HBO Originals (The Last of Us, Bílý lotos, Euforie, Temný případ: Noční krajina, Sympatizant).

Dne 17. června bude mít navíc premiéru druhá řada Rodu draka. Nechybí ani Přátelé a další seriály od Warner Bros. Television a oblíbené pořady z Discovery, jako jsou 90denní snoubenci, Král dortů, Zlatá horečka a Nazí a vystrašení.

Max spojuje kultovní podívanou z HBO Max, neobyčejné příběhy ze života od produkce Discovery a zásadní sportovní události z Eurosportu. Nabídne tak divácký zážitek, který si užije každý člen rodiny.

V evropských zemích, kde je Max dostupný, je to jediné místo, kde uvidíte živě každý moment Olympijských her v Paříži 2024 - každý zápas a závod, každého sportovce i tým, každý medailový okamžik. Paříž 2024 je součástí všech variant předplatného, a tak si může každý divák užít největší sportovní událost na světě.

zdroj: WBD