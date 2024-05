Změna na Prima COOL SK: Seriál Simpsonovi, vysílání bez Hvězdné brány

24.05.2024 16:22

Prima překvapení pro diváky na Slovensku. Nový kanál Prima COOL SK, jenž odstartuje u našich východních sousedů v pondělí 27. května 2024, nabídne oproti původnímu plánu na obrazovkách o něco víc žluté barvy.

Prima COOL SK se více přiblíží vysílání Prima COOL v České republice. Divákům totiž nabídne i seriál Simpsonovi. Seriál, ke kterému patří i nezaměnitelný dabing, aktuálně například s Jiřím Lábusem, Martinem Dejdarem, Vlastimilem Zavřelem či Ivanou Korolovou, vzniká přímo v dabingových studiích skupiny Prima, budou součástí vysílání nové stanice pro slovenský televizní trh hned od pondělí 27. května.

Legendární americký animovaný sitcom se na televizní obrazovky poprvé dostal koncem roku 1989. Jeho tvůrce Matt Groening, který základní koncept vymyslel během patnácti minut, se inspirovat svoji vlastní rodinou. Veřejným tajemstvím je, že jeho samého pravděpodobně ztělesňuje postava nezbedného Barta. Seriál po celé desetiletí reflektuje společenské dění v USA i na celém světě. To vše na pozadí humoru, ale části i poučných situací, které mohou nastat v každé rodině.

▲ Herec Jiří Lábus dabuje postavu v animovaném seriálu Simpsonovi (foto: FTV Prima)

Typickým je i samotné dějiště příběhu - fiktivní městečko Springfield. Skládá se ze zcela odlišných lidí, kteří spolu někdy těžko vycházejí. Najdeme zde vlastní upadající kulturu, zkorumpovanou politiku, drsnou mafii, línou policii, ale i obyčejné občany, kteří se každý týden chodí za své hříchy zpovídat do místního kostela. I to jsou ingredience, které spolu vytvořily jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů všech dob, oceněný celou řadou cen Emmy či Zlatým glóbusem. Simpsonovi mají dokonce svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a Bart Simpson byl časopisem Time zařazen mezi padesát nejvlivnějších osobností zábavního průmyslu. V současnosti se vysílá již 35. série seriálu, ve kterém si to své najdou všechny generace diváků.

Zařazení seriálu Simpsonovi už od startu vysílání kanálu Prima COOL SK si vyžádá změnu původně avizovaného programu. V tom se nakonec z licenčních důvodů na straně distributora neobjeví seriál Hvězdná brána. Již v nejbližším období však budou představeny další programové novinky.

Prima COOL SK nabídne od svého startu například i světoznámý motoristický magazín Top Gear, zábavné pořady jako Prima Partička, Mikýřova hysteorie českých dějin, show K.O.MICI, Nečum na mě show nebo komediální seriál Bodyguardi. Chybět nebudou ani premiérová vydání motoristického programu Autosalon, Fotra na tripu, herního magazínu Re-Play, ale také pohled na reálné české policisty při jejich každodenní práci v programu Policie v akci.

Po kanálu Prima PLUS, který v pondělí změní svůj název na Prima SK, a kanálu zpravodajské multiplatformy CNN Prima NEWS, bude Prima COOL SK dalším kanálem skupiny Prima, který bude oficiálně působit na slovenském televizním trhu. Už na podzim letošního roku rozšíří programovou nabídku pro slovenské televizní diváky i kanál Prima LOVE SK.