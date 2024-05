Britská Magic TV ukončí vysílání 30. června

30.05.2024 09:25

Britský vysílatel Channel 4 přechází do likvidace pěti hudebních kanálů The Box Plus Network. Jeden z kanálů oznamuje konec vysílání v neděli 30. června 2024. Bylo potvrzeno, že skončí kanál vysílající největší hudební hity Magic TV.

Televizní stanice Magic TV spolu s programy 4Music, The Box, Kiss a Kerrang! se vysílají volně ( FTA) pro diváky v celé Evropě ze satelitu Astra 2G (28,2°E), na kmitočtu 11,264 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S. Vysílání Magic TV skončí 30.6.2024.

Paket The Box Plus Network byl založen jako společný podnik Channel Four Television Corporation a Emap (nyní Bauer Group) v nultých letech. Složení paketu se v průběhu let měnilo - obsahovalo stanice jako Box Hits, Heat, Smash Hits a Box Upfront. V dobách největších slávy balíček obsahoval 7 až 8 programů.

Cílem převzetí celého balíčku Channel 4 v roce 2019 bylo využít plný potenciál The Box Plus Network a rozšířit své televizní portfolio o nejsledovanější hudební kanály. Z těchto záměrů mnoho nevyšlo - nabídka postupně ztrácela diváky i hodnotu a sledovanost se v posledních letech dostala na mezní úroveň.

Podle posledních zpráv má Channel 4 uzavřít své hudební kanály "v pravý čas".

Hudební fanoušci mohou sledovat jiné bezplatné stanice - například programy sítě NOW či nedávno přesunutý program do evropského paprsku Chart Show Retro. V britském paprsku se vysílají i stanice sítě That's TV zaměřené na hudbu jedné dekády.

zdroj: satkurier.pl