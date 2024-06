Antik TV: Tenisový Wimbledon na Eurosport 4K

28.06.2024 14:31

DNES!

Od pondělí 1. července poskytuje košický telekomunikační operátor ANTIK Telecom svým zákazníkům v Česku a na Slovensku sportovní emoce spojené s nejprestižnějším tenisovým turnajem na světě.

Televizní stanice Eurosport 4K Wimbledon bude dostupná ve všech balíčcích během celého turnaje na OTT službě Antik TV.

Diváci si tak budou moci vychutnat prohry, překvapení i zklamání, povzbudivé pokřiky a gesta rozhodčích - to všech patří k nejstaršímu tenisovému turnaji na světě a zákazníci ANTIKu si je budou moci vychutnat v nejvyšší kvalitě.

„ Letos se nám do české služby podařilo zařadit kanál Eurosport ve 4K rozlišení, který jsme spojili se startem Roland Garros. Tentokrát jsme se zaměřili na další z prestižních tenisových turnajů a přinášíme jej našim zákazníkům rovněž v nejvyšší kvalitě. Aktuálně nabízíme speciální pop up kanál Eurosport 4K Wimbledon, a to nejen na Slovensku, ale také v naší službě v České republice ,“ uvedl produktový ředitel ANTIK Telecom Vlastimil Lakatoš. „ Sportovní fanoušci očekávají nejen výsledky, ale také emoce. A právě ty najdou během celého Wimbledonu přímo u sebe doma-kvalitní zápasy podtržené zážitkem ze sledování ,“ dodal Lakatoš.

Zápasy jediného grandslamu hraného na trávě si diváci vychutnají od 1. do 15. července. Do programu budou vedle živých přenosů a analýz zařazené i rozhovory a highlighty.