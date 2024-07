28,2E: Jeden z dekádových hudebních kanálů rebrandován

02.07.2024 16:01

DNES!

Provozovatel britských bezplatných kanálů That's TV dnes rebrandoval jeden ze svých hudebních kanálů. Z portfolia provozovatele zmizela stanice That's 60s, zaměřená na videoklipy ze 60. let minulého století. Místo této stanice vysílatel nabízí jiný program.

Původní program That's 60s byl nahrazen stanicí That's Memories a jak již samotný název napovídá, program se zaměřuje na dokumentární filmy věnované historickým událostem a osobnostem. Důvody přeformátování programu nejsou známé. V úvahu přichází i skutečnost, že klipů ze 60. let není mnoho a proto se broadcaster rozhodl nabídnout jiný obsah. Navíc se jednalo o jediný tv program na britských ostrovech, zaměřený na hudbu této dekády.

▲ That's Memories - záběr z příjmu stanice

Rodinu kanálů That's aktuálně tvoří videoklipové stanice That's Dance, That's 80s a That's 90s, zábavní programy That's TV a That's TV 2 a dokumentární That's Memories. Všechny stanice vysílají volně ( FTA) z britského paprsku družice Astra 2F. Příjem ve střední Evropě je v některých lokalitách možný, nicméně není garantovaný (území není v zóně pokrytí) s parabolami větších rozměrů. Jedinou výjimkou je program That's Dance, který se vysílá do celé Evropy a pro příjem postačí parabola od průměru cca 60 cm i ve střední Evropě.

▲ That's Memories - záběr z příjmu stanice

Nutno dodat, že stanice That's TV a That's TV 2 vysílají také bloky hudby z jednoho desetiletí.

technické parametry - That's TV Memories (dříve That's 60s):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA