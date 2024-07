Konec hudebních stanic The Box, KISS i Kerrang

02.07.2024 11:20

DNES!

Na britském televizním trhu v minulých dnech skončily známé bezplatné ( FTA) videoklipové stanice 4Music, KISS, Magic TV, The Box a Kerrang!, které mohli přijímat diváci i u nás.

Stanice se vysílaly v silném evropském paprsku družice Astra 2G a příjem byl proto ve střední Evropě bezproblémový s parabolami malých rozměrů (cca 60 cm) a to bez jakékoliv přístupové karty a předplatného. Důvodem ukončení provozu byla klesající sledovanost a obecně zájem o hudební televize. Proto stanice nemají žádnou přímou náhradu.

▲ The Box - archivní záběr z příjmu stanice. Vysílání je již minulostí

S uzavřením stanic diváci přišli o aktuální hity, starší hudební produkci ale i o rockové klipy.

Programy skončily, nicméně diváci za ně mají jiné stanice od jiných vysílatelů. Rockové klipy nabízí stanice NOW Rock, starší hity ze 70., 80. a 90. let nabízejí programy NOW 70s, NOW 80s a NOW 90s. Taneční klipy nabízejí například stanice That's Dance či Clubland TV. Všechny alternativní stanice se rovněž vysílají do celé Evropy a jsou dostupné zdarma.

bývalé technické parametry - 4Music, KISS, Magic TV, The Box a Kerrang! (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,265 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA