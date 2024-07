ČRo nabídne živé vysílání z LOH v Paříži 2024

24.07.2024 12:20

DNES!

Český rozhlas i tentokrát získal jako jediné české rádio vysílací práva pro olympijské hry v Paříži. Stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport již tradičně připravují pro všechny posluchače společné vysílání přímo z centra dění, které začne již tento pátek 26. července slavnostním zahájením olympiády.

Na místo tento týden odcestoval patnáctičlenný tým Českého rozhlasu, který zajistí pestrý program živého vysílání ze studia v mezinárodním centru IBC a poprvé v historii také z mobilního studia Radiožurnálu tzv. R-streamu, který bude po celou dobu s fanoušky v Českém domě v centru Paříže v parku La Villette.

▲ Tým Českého rozhlasu zamířil do dějiště LOH 2024 (foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas)

„ Se začátkem olympijských her odstartuje nejen horlivé snažení našich sportovců, ale i usilovná práce reportérů a všech ostatních z Českého rozhlasu, kdo se podílí na pokrývání tak významné sportovní události letošního roku. Posluchači se tedy můžou těšit na stovky hodin živých vstupů a doufejme, že i na ty nejlepší sportovní zážitky ,“ uvedl generální ředitel ČRo René Zavoral.

Stanice Radiožurnál nabídne posluchačům z akce to nezajímavější. Přímé přenosy soutěží, kde budou mít čeští sportovci největší naději na zisk medaile, dopolední rozhovory Lucie Výborné s českými olympioniky nebo denní souhrny. Z místa se s pohledem do zákulisí her bude také připojovat Martin Balucha, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii.

▲ Český rozhlas má vysílací práva na LOH 2024 (foto: Český rozhlas)

Digitální stanice Radiožurnál Sport své vysílání olympijským hrám výrazně přizpůsobí, bude je vysílat prakticky celý den z Paříže v přímém přenosu. Bohatý program nabídne aktuální výsledky, v průběhu dne živé vstupy z různých sportovišť, zajímavosti, pravidelné olympijské souhrny a rozhovory s českými reprezentanty.

Posilou týmu bude šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek, který spolu s editorkou sociálních sítí Radiožurnálu Katherine Vašíčkovou zprostředkuje atmosféru, emoce a zajímavosti her z pohledu sportovních fanoušků také na sociálních sítích.

„ Po šampionátech v biatlonu, hokeji a fotbalu a také veleúspěšném tenisovém Wimbledonu je před námi další velká akce a výzva, možná ta největší. Těšíme se, stejně jako pro sportovce je olympiáda i pro reportéry absolutní vrchol. Tak snad nezklamou naše posluchače čeští sportovci ani reportéři Českého rozhlasu ,“ vzkazuje všem u rádia šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš.

Kromě sportovních reportérů v Paříži se na speciálním vysílání budou po celou dobu her podílet další lidé ze sportovní redakce a Zpravodajství v newsroomu Českého rozhlasu v Praze.

Se začátkem olympijských her zároveň stanice spouští reklamní kampaň k poslechu olympijských her živě z Paříže. Hlavními tvářemi jsou sportovci z projektu Olympijský rok: David Schweiner a Ondřej Perušič (beachvolejbalisté), Lukáš Krpálek (judista), Jiří Prskavec (vodní slalomář) a Iveta Miculyčová (Freestyle BMX).

Po olympijských hrách se budou Radiožurnál a Radiožurnál Sport věnovat ve vysílání také Letním paralympijským hrám 2024 ve dnech od 28. srpna do 8. září. Tváří komunikace bude lukostřelec David Drahonínský, další účastník projektu Olympijský rok.

zdroj: ČRo