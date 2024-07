ČT na podzim: Smetana, Docent II, další StarDance

24.07.2024 10:35

Podzimní program České televize představí život Bedřicha Smetany v dobovém dramatu Smetana. Na diváky čeká také pokračování minisérie Docent i třináctá řada StarDance.

Osud světoznámého českého skladatele prožije Václav Neužil v dobovém dramatu Smetana. Po boku mu bude stát Sarah Haváčová v roli Betty Smetanové. „ Dnes Bedřicha Smetanu považujeme za nezpochybnitelný symbol české hudby, ale za svého života musel čelit docela intenzivní kritice a o svou pozici musel bojovat. Snažíme se ho vykreslit jako živelného, senzitivního člověka plného emocí i jako sebevědomého hudebního génia ,“ říká režisér Marek Najbrt. Hraný film doplní také dokument Tajemství života Bedřicha Smetany, ve kterém titulní roli ztvárňuje Petr Lněnička.

▲ Drama Smetana (foto: Lukáš Oujeský, Česká televize)

Ivan Trojan, Tereza Ramba a Ondřej Vetchý se znovu sejdou při vyšetřování kriminálních případů v minisérii Docent II. První díl minisérie nabídne ČT1 již v neděli 1. září 2024 ve 20:10 hodin. „ Posun v příbězích je v tom, že charaktery vystavíme novým krizovým situacím a v nich je poznáme zase o kousek hlouběji a důvěrněji. Kdybychom zásadně měnili povahy postav, diváka možná zklameme, protože čeká na svoje známé postavy a chce se k nim vrátit. A možná je bude mít zase o kousek raději ,“ odhaluje režisér Jiří Strach a slibuje, že i nové díly zůstanou co nejvíce realistické.

Z filmového plátna se na televizní obrazovky přesunou oceněné snímky Bod obnovy, Úsvit, Služka, Přišla v noci či dokument Tady Havel, slyšíte mě?

▲ Minisérie Docent II (foto: Lukáš Oujeský, Česká televize)

Exkluzivně v iVysílání

Sondu do dnešních vztahů ovlivněných sociálními sítěmi poskytne seriál iVysílání Vlastně se nic nestalo v hlavních rolích s Elizavetou Maximovou a Denisou Barešovou. Režisér Jan Vejnar otevře kontroverzní otázky o prodeji intimity, nastavení si vlastních hranic i propastech v partnerské komunikaci. V podobě dvou epizod bude série uvedena také na ČT1.

Módní inspiraci snoubící se s udržitelností nabídne reality soutěž Show z druhý ruky, v níž dají mladí amatérští designéři šanci použitým kouskům a složí z nich oslňující outfity.

Premiérové dokumenty a cykly na ČT2

Dokumentární tvorba již tradičně zaplní program ČT2. V premiéře bude uveden snímek Tělo v mé hlavě. „ Je to první dokument v České republice, který otevírá téma nepřijetí, sebelásky a body shamingu, tedy specifické šikany mířené především na vzhled člověka. Cílem projektu je přinést poselství o tom, že se tyto věci dějí, ale hlavně, že se dají přežít a překonat, “ podotýká režisérka Dagmar Smržová.

Problematiku struktur zvířecích překupníků a množíren nastíní dokument Továrna na psí prachy. Na diváky čeká také nová řada cestopisu Bedekr z Velké Británie nebo gastronomická výprava s další sérií Manu a Matěj na cestě podél Apenin. Do minulých století se vydají snímky Žižka - hrdlořez i boží bojovník či Blýskání pod Tatrami.

ČT art a Déčko (ČT :D)

Podzimní dny zpříjemní také nové dokumentární cykly na ČT art. Hledáčkem kamery budou mít diváci možnost poznat práci nejvýznamnějších tuzemských kameramanů v šestidílném seriálu Vidět filmem, Ikony českého designu připomenou předměty minulého století patřící do každé domácnosti, David Vávra se vydá po Šumných stopách ve Švýcarsku a ukáže tamní stavby českých architektů.

ČT :D představí dětem oblasti, ve kterých jako národ vynikáme a jsou pro nás typické, a to prostřednictvím seriálu My se máme! s moderátorem Danielem Stachem. Důležitost mezigeneračních vztahů i zajímavosti o přírodě vyzdvihne pořad Můj dědeček zálesák. Návod na samostatné zvládání praktických dovedností ze života nabídne série Hravě to zvládneme, a jak nejlépe udržovat vztahy se spolužáky, vyučujícími i rodiči, poradí Elin supertajný deník.

zdroj: ČT