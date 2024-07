Voyo spouští kampaň Voyo strhne vaši pozornost

24.07.2024 15:16

„Voyo strhne vaši pozornost“ - to je nová letní brandová kampaň, která upozorňuje na to, že se na svůj oblíbený film nebo seriál mohou předplatitelé dívat kdykoliv a kdekoliv, a hlavně že si vybere opravdu každý. Voyo je totiž nejen z hlediska lokální obsahové nabídky na českém trhu číslem jedna.

Tato kampaň je dalším krokem ve sjednocení identity značky ve všech regionech.

„ Voyo rychle roste, a proto jsme se shodli, že potřebujeme vyvinout jeho globální identitu s cílem sjednotit značku napříč všemi trhy ,“ vysvětluje Jakub Folauf, Head of Brand Marketing, a dodává: „ Po delší době se nám podařilo pro Voyo připravit čistě brandovou kampaň. Osobně z ní mám velkou radost. Věřím, že se jedná o jeden z našich nejlepších počinů, a proto bude brzy ke zhlédnutí i v dalších zemích CME, kde máme Voyo .“

▲ Letní kampaň Voyo (foto: TV Nova / Voyo)

Kampaň „Voyo strhne vaši pozornost“ poukazuje pomocí nápaditých spotů na to, že uživatelé vždy najdou na Voyo přesně to, na co se chtějí dívat. Přitáhne jejich pozornost tak, že se od něj nebudou chtít odtrhnout, ani když se kolem nich dějí nečekané události jako třeba rozbité čerpadlo v bazénu.

„ Zvolili jsme pečlivě komunikační mix v podobě online inzerce, outdoorové kampaně, ale samozřejmostí jsou i poutavé televizní spoty, které jsou momentálně nasazené na našich stanicích. Cílem je ukázat, že Voyo rozumí potřebám svých uživatelů a že umí nabídnout ten pravý obsah pro každého ,“ říká Andrej Slaninka, Digital Brand Manager.

Předplatitelé mohou využívat Voyo kdekoliv v rámci Evropské unie. Své oblíbené pořady si mohou také stáhnout do mobilní aplikace a sledovat je offline.

Voyo aktuálně nabízí více než 700 českých filmů, což je největší nabídka na trhu, dále pak přes 2 000 zahraničních titulů a přes 17 tisíc hodin zábavy. Předplatitelé mají k dispozici živá vysílání kanálů TV Nova, včetně dvou sportovních stanic - Nova Sport 1 a Nova Sport 2, a TV Markíza. Opravdovou perličkou jsou formáty vznikající pod značkou Voyo Originál, jejichž počet stále roste. Nyní se například mohou podívat na pětidílný dokument Kauza Kramný a už brzy se mohou těšit na další pokračování Krále Šumavy: Fantom temného kraje nebo na druhou sérii přidrzlého seriálu Sex O'Clock.

zdroj: Nova