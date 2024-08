Podzim 2024 na tematických stanicích TV Nova

08.08.2024 17:11

Nova Cinema nabídne divákům nejen premiéry světových megafilmů, ale také nejnovější i nejúspěšnější filmové tituly. Nova Action potěší fanoušky dalšími dávkami akce, dobrodružství a napětí. Zároveň jim přinese i oblíbené reality show.

Nova Lady bude ideální volbou pro milovníky romantických filmů, ve kterých se odehrají zamilované příběhy, drama i napětí. Nova Fun zůstává věrná komediálním seriálům a sitkomům. Pro vyznavače detektivních seriálů je tu Nova Gold, která se zaměřuje na ty nejpopulárnější krimi tituly.

Nova Cinema přinese divákům bohatou nabídku filmových titulů s hvězdnými hereckými esy. Na výběr bude od napínavých thrillerů a akčních dobrodružství přes fantasy, romantické i rodinné filmy až po komedie. V premiérovém uvedení to bude například fascinující biografické drama Elvis (2022). Diváci se mohou těšit také na jeden z nejlepších thrillerů 90. let, který získal řadu nominací a ocenění, na kultovní snímek Sedm. Určitě si také nenechají ujít jeden z nejvýznamnějších filmů v historii světové kinematografie, který byl oceněný sedmi Oscary a třemi Zlatými glóby, drama Schindlerův seznam režiséra Stevena Spielberga. Kdo preferuje poutavé akce a moderní technologie, nevynechá například futuristickou akční podívanou Elysium, sci-fi thriller 7 životů nebo oblíbené filmy ze série Avengers. Napětí odlehčí bláznivá dobrodružství populárních žlutých hrdinů v komedii Mimoni či animáky série Já, padouch. A to samozřejmě není z filmových novinek zdaleka vše...

Plno napínavých příběhů, proslulých reality show a akčních i dobrodružných filmů, které poskytnou nejen adrenalin, ale také nezapomenutelné zážitky, uvede Nova Action. Na podzim zde odstartují mimo jiné zbrusu nová dobrodružství podnikatelské rodiny Robertsonových v premiérových dílech Kachní dynastie. Pokračovat budou také známé reality show. O pořádnou nálož napětí se postarají v akčních seriálech například neohrožený Semir Gerkhan, legendární Chuck Norris a zkušené detektivní vyšetřovací týmy. Filmový podzim bude na Nova Action zároveň pod taktovkou příběhů hvězdné lodi Enterprise. Další strhující děje se odehrají také v akčních thrillerech a válečných filmech.

Nova Lady nabídne divákům i v další sezoně tituly plné emocí. Připraveny má romantické filmy a seriály, které diváky vtáhnou do světa lásky. V premiérovém uvedení to bude například seriál Neposkvrněná Jane. Diváci se dočkají také premiéry druhé řady oblíbené turecké telenovely Mateřská láska. Na Nova Lady nebudou chybět ani další úspěšné romantické seriály, jako třeba Vyměněné osudy, Láska a nenávist Istanbulu nebo legendární Doktorka Quinnová. Fanoušky jistě potěší také populární Čarodějky. Z filmů jsou pro ně přichystány například snímky Muž mých snů, Láska v Římě, Láska nebo právo a mnoho dalších.

Nova Fun bude i v následující sezoně bavit kultovními sitkomy, mezi které patří Přátelé, Dva a půl chlapa, Teorie velkého třesku nebo Krok za krokem. Bláznivými a vtipnými situacemi v podání Jima Belushiho je doslova nabitý sitkomový seriál Svět podle Jima. Na skvělém humoru jsou postaveny rovněž další vynikající komediální seriály.

S Nova Gold si přijdou na své milovníci detektivek. Do světa vyšetřování, záhad a napínavých kriminálních příběhů je vtáhnou úspěšné detektivní seriály, jako například To je vražda, napsala, mysteriózní Médium nebo ikonický poručík Columbo. Vzrušující vyšetřování probíhá také v seriálech Vraždy v Kitzbühelu a Otec Brown. Zkušení vyšetřovatelé řeší zapeklité případy rovněž v seriálech Myšlenky zločince, Odložené případy, Beze stopy nebo Kriminálka Las Vegas.

zdroj: Nova