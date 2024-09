Atmedia zaznamenává výrazný převis poptávky po TV reklamě

04.09.2024 09:05

DNES!

Mediální zastupitelství Atmedia, které na českém trhu zastupuje 25 tematických TV stanic, dosahuje od začátku roku 2024 průměrného 6,4% podílu na sledovanosti.

To představuje meziroční nárůst o deset procent, ke kterému přispělo rozšíření portfolia o Warner TV, ale i rostoucí zájem diváků o filmové, lifestylové a sportovní kanály. Společnost zároveň zaznamenává rekordní poptávku po TV reklamě, která převyšuje dostupnou kapacitu.

„ Zatímco v loňském roce jsme na 6% podíl na sledovanosti dosáhli jen v některých měsících, letos této hodnoty dosahujeme v každém jednotlivém měsíci od začátku roku, přičemž v některých měsících jsme se dokonce přiblížili k 7 % ,“ upozorňuje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje celkem 25 měřených tematických TV stanic. Jejich celkový průměrný podíl na sledovanosti za prvních osm měsíců letošního roku dosáhl na 6,4 % u diváků ve věku 18-69 let. V meziročním srovnání jde o 10% nárůst. „ Za tímto poměrně výrazným nárůstem stojí několik důvodů. Tím prvním je bezesporu rozšíření portfolia o Warner TV ,“ vysvětluje Michaela Suráková a prozrazuje, že nová filmová a seriálová TV stanice osloví měsíčně v průměru téměř 800 tisíc diváků ve věku 4+.

▲ Podíl na sledovanosti zastupovaných stanic společností Atmedia (foto: Atmedia)

Druhým důvodem, který stojí za nárůstem podílu na sledovanosti Atmedia, je rostoucí zájem o některé tematické kanály ze strany televizních diváků. „ V meziročním srovnání se daří například filmovým kanálům, jako jsou AXN, CANAL+ Action, FilmBox Stars nebo Film+ ,“ prozrazuje Michaela Suráková. Dalším příkladem jsou lifestylové kanály Spektrum Home a TLC nebo dokumentární TV stanice Discovery Channel. „ Mimořádného úspěchu vzhledem k tzv. supersportovnímu roku dosahuje letos také Eurosport 1 ,“ doplňuje Michaela Suráková s tím, že podíl na sledovanosti tohoto sportovního kanálu vzrostl meziročně o téměř 30 %. Vysokou sledovanost měly Letní olympijské hry v Paříži, které na Eurosport 1 oslovily více než 800 tisíc diváků ve věku 4+. Úspěšné byly ovšem i další sportovní eventy letošního roku - například celkový zásah grandslamového turnaje Australian Open se vyšplhal na téměř půl milionu diváků ve věku 4+.

Poptávka po TV reklamě převyšuje kapacitu: pětina GRPů se na TV stanice nevejde

Společnost Atmedia zvýšila svůj podíl na sledovanosti v posledních letech hned několikrát, a to zejména rozšířením portfolia tematických TV stanic - v posledních třech letech přidala do svého portfolia TV stanice FilmBox Stars, CANAL+ Action, Spektrum Home a naposledy Warner TV.

▲ Atmedia měsíčně osloví 56 % tv diváků(foto: Atmedia)

„ Větší počet TV stanic nám přináší nejen vyšší podíl na sledovanosti, ale zejména více prostoru pro reklamní kampaně. Letos například nabízíme zadavatelům TV reklamy o zhruba 8 % větší reklamní inventory než v loňském roce ,“ přibližuje Michaela Suráková a dodává, že poptávka po TV reklamě je zejména v posledních letech rekordní, a každé navýšení reklamního prostoru ze strany zadavatelů TV reklamy je tak vítané.

Vysokou poptávku po TV reklamě očekává společnost Atmedia i v nadcházející podzimní sezóně. „ Situace bude podobná loňskému roku. Ukazují to minimálně čísla za září, kdy se nám i přes letošní navýšení reklamního inventory nedaří umístit na naše TV stanice zhruba 20 % objednávek ,“ zdůrazňuje Michaela Suráková. Podobný převis poptávky Atmedia očekává i v říjnu a listopadu. „ Vzhledem k této situaci budeme zadavatelům TV reklamy v rámci vyjednávání na další rok doporučovat, aby investice do TV reklamy rozložili do více měsíců v roce ,“ uvádí Michaela Suráková a doplňuje: „ Očekávám, že cena za TV reklamu pro příští rok v rámci celého trhu poroste .“

zdroj: Atmedia