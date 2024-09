28,2E: Rockový kanál opět rebrandován

18.09.2024 13:47

DNES!

V portfoliu hudebních a zábavních kanálů That's TV, společnosti That's Television Ltd, došlo k další změně. Dnes byla videoklipová stanice That's Rock rebrandována na That's Fabulous.

Přeformátování televizního programu That's Rock je poměrně překvapivým krokem. Pod původním rockovým zaměřením se stanice divákům totiž představila relativně nedávno - 21. srpna 2024. Programem tak mohla konkurovat jiné bezplatně šířené stanici NOW Rock.

▲ That's Fabulous - záběr z příjmu stanice

That's Fabulous se zaměřuje trochu na jiný hudební styl - pohodovou populární hudbu.

▲ That's Fabulous - záběr z příjmu stanice

Vysílání That's Fabulous je poskytováno za stejných podmínek jako původní That's Rock - tedy volně ( FTA) ze satelitu Astra 2F z britského paprsku. Pokrytí je tedy nasměrované na britské ostrovy. Ve střední Evropě je možný příjem transpondéru s programem s parabolou o větším rozměru. Příjmové podmínky se liší podle místa příjmu. Střední Evropa není ani v primární a ani sekundární zóně pokrytí.

Skupinu kanálů That's TV aktuálně tvoří programy That's TV, That's TV 2, That's TV 3, That's TV Melody, That's TV Dance a zmíněný program That's TV Fabulous.

technické parametry - That's Fabulous (dříve That's Rock):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA