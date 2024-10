28,2E: ITV1 skončila v SD, pokračuje v HD

04.10.2024 16:15

DNES!

Britská vysílací skupina ITV v souladu s dřívějším oznámením ukončila své satelitní vysílání v klasickém SD rozlišení. Programy ITV pokračují na satelitu v lepší technické kvalitě - v HD.

ITV k dnešnímu dni zastavila SD distribuci programu ITV1 a ITV2 na kmitočtu 10,891 GHz s horizontální polarizací na satelitu Astra 2E. Ve stejném multiplexu pokračují v SD šíření časově posunuté verze ITV1, ITV2, ITV3, ITV4 (tj. ITV1 +1, ITV2 +1, ITV3 +1 a ITV4 +1) a STV (programová verze ITV pro Skotsko).

▲ Logo ITV

Všechny hlavní čtyři programy ITV plus tematický program ITV Be mohou satelitní diváci přijímat z pozice 28,2°E v HD rozlišení. Vysílání i v tomto případě je volné ( FTA) a je šířeno z britského paprsku. Pokrytí je proto nasměrováno na britské ostrovy. Směrem do Evropy signál slábne. S parabolami větších rozměrů je příjem možný i v některých částech střední Evropy. Příjmové podmínky se liší podle lokality.

technické parametry - ITV1 +1, ITV2 +1, ITV3 +1, ITV4 +1, STV (vše MPEG-2/SD):

• Astra 2E (28,2°E), freq. 10,891 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - ITV mux:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,053 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,068 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

• Astra 2E (28,2°E), freq. 11,386 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

• Astra 2E (28,2°E), freq. 11,386 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - ITV1 Central West:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,168 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - ITV1 Meridian East:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,226 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - ITV1 London:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,363 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA