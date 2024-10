Blaze v irské verzi testuje FTA do Evropy

03.10.2024 20:35

DNES!

V silném evropském paprsku satelitu Astra 2G (28,2°E) se objevily technické FTA testy. Vysílají se na nich barevné pruhy v MPEG-4/SD a pozice je připravena pro zařazení bezplatného programu.

Podle informací v EPG, které je již dostupné, půjde o kanál Braze - verze programu s irskou reklamou.

Stanice Blaze je provozována společnost Hearts Networks (dříve A+E Networks UK) a na britských ostrovech vysílá od 20. září 2016.

Kanál vysílá reality show a dokumentární série jako "Weeks Of War", "Ancient Aliens", "Encounter UFO", "Hardcore Pawn", "Digging for Britain" či "Crimes That Shook Britain". Některé pořady pocházejí s placené stanice Crime & Investigation, která je známá v mnoha zemích Evropy.

Britská verze Blaze se vysílá také ze satelitu Astra 2G a dokonce je na stejném transpondéru jako nyní testuje irská mutace. Britská vysílá v MPEG-2/SD, irská testuje v MPEG-4/SD.

Současně byly spuštěny testovací samostatné verze Crime + Investigation (ID: 50390) a Sky History (ID: 50392) pro abonenty Sky v Irsku. Tyto kanály jsou kryptované systémem Videoguard.

technické parametry testů Braze Ireland (ID: 50388):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,082 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

zdroj: satkurier.pl