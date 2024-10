Media Club rozšiřuje své portfolio o Rádio Čas, Rádio Čas Rock a PENNY live

24.10.2024 13:56

DNES!

Obchodní zastupitelství Media Club přidává do svého portfolia hned tři nové rozhlasové značky. Od ledna 2025 bude Media Club zastupovat Rádio Čas a Rádio Čas Rock ze skupiny Pohoda Media, které patří mezi nejposlouchanější rádia na severní Moravě.

Nově také navazuje spolupráci s instore rádiem Penny live, které je vysíláno ve všech 420 prodejnách po celé České republice a týdně osloví až 3,3 milionu zákazníků.

„ Jsme nadšeni z uzavření dvou skvělých spoluprací. Díky zastupování zavedených značek, jako jsou Rádio Čas a Rádio Čas Rock, zvyšujeme náš tržní podíl o 1,7 p. b. na share 45,1 % a dosahujeme historicky nejvyššího podílu v poslechovosti na trhu. Zároveň posilujeme naše zastoupení na severní Moravě, a to jak z hlediska posluchačů, tak i obchodně ,“ říká Jan Čadek, obchodní ředitel rozhlasové divize Media Clubu.

Rádio Čas nabízí posluchačům klasické hity, přičemž více než polovina je zpívaná česky nebo slovensky. Zpravodajství a informační servis jsou regionální, aby posluchači dostávali aktuální informace ze svého okolí. Týdně stanici poslouchá 159 000 posluchačů. Rádio Čas Rock se zaměřuje na rockové hity a týdně ho ladí 90 000 posluchačů na severní Moravě.

PENNY live přináší 4 reklamní breaky za hodinu

Instore rádio PENNY live zpříjemňuje zákazníkům PENNY jejich nakupování. Moderátoři fungují jako v klasickém rádiu a odbavují vysílání z profesionálního studia. V éteru zní oblíbené, nejen české písničky a moderátoři současně informují o aktuálních akcích, nabídkách i o všem, co se v PENNY děje nového a zajímavého.

„Jsme nejrychleji rostoucí řetězec posledních let a přitahujeme stále vice zákazníků. Proto nám přišlo zajímavé nabídnout službu Penny live i dodavatelům mimo řetězec Penny. Jsme rádi, že Media Club do této spolupráce s námi šel, je to pro nás velká věc, sami bychom si otevřít éter dalším klientům netroufli,“ říká ke spolupráci Vít Vojtěch, Marketing Director, Penny Market ČR.

„ Od spolupráce s Penny si slibujeme nové možnosti zviditelnění pro celorepublikové i lokální klienty. Kromě reklamních bloků můžeme klientům nabídnout soutěže. V rámci partnerství máme dohodu i o určité míře hlasitosti pro reklamní vysílání napříč všemi pobočkami Penny v Česku ,“ zdůrazňuje Jan Čadek a dodává: „Rádio v prodejně je podle nás efektivní kanál pro oslovení potenciálních zákazníků. Při nákupech jsou lidé otevřeni vnímat výhodné nabídky, které jim prodejna nabízí, včetně vysílání PENNY live.“

Společnost Media Club je jedničkou na trhu mezi mediálními zastupitelstvími. Na českém trhu funguje již od roku 2013 a těží ze své dlouholeté znalosti reklamního trhu i ze zázemí silné mediální skupiny Prima. Aktuálně zastupuje rádia Impuls, Evropu 2, Frekvenci 1, KISS, BEAT, Country, Signál, SPIN, Radio 1, Rock Zone, Bonton, Dance rádio, Český Impuls a Dechovka. Obchodní balíčky klientům nabízí ve čtyřech variantách - Radio United Total je nejsilnější produkt na trhu, který zasáhne více dvě třetiny populace v ČR, Radio United Optimal - tato kombinace rádií se zaměřuje na zajištěné rodiny, Radio United Progressive cílí na mladší posluchače a jejich rodiny a Radio United Creative je produkt pro nekonečné kreativní plánování rádiové komunikace.

