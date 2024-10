Dramatický seriál Joan od 28. října na Epic Drama

24.10.2024 10:21

Uznávaná britská herečka Sophie Turnerová, známá díky svým výrazným rolím ve filmech Hra o trůny, X-Men: Dark Phoenix a Schodiště, se opět chystá zaujmout diváky. Tentokrát v očekávaném šestidílném dramatickém seriálu Joan.

Nový seriál, který bude mít premiéru na Epic Drama 28. října ve 21:00, se zabývá napínavým životem jedné z nejznámějších britských zlodějek diamantů Joan Hanningtonové, přezdívanou "Kmotra".

Seriál Joan, který vytvořila a napsala uznávaná scenáristka Anna Symon (The Essex serpent, Mrs Wilson) a jehož čtvrtou epizodu napsala Helen Black, se inspiruje fascinujícím skutečným příběhem Hanningtonové, jejíž odvážné činy zanechaly trvalou stopu v kriminálním podsvětí. Režie seriálu se ujal Richard Laxton, držitel ceny BAFTA (Rain Dogs, Mrs Wilson), který mistrně oživil tento vzrušující a zároveň emotivní příběh, odehrávající se na pozadí pulzující Británie 80. let - éry definované odvážnými módními trendy, kultovní hudbou a kulturními změnami.

▲ Seriál Joan (foto: Viasat World)

Joan Hanningtonové, kterou Sophie Turner ztvárnila, je ohnivá nekompromisní žena po dvacítce. Joan bojuje v bouřlivém vztahu s násilnickým zločincem Garym a její svět se dramaticky změní, když se dá na útěk. Joan se chopí příležitosti a začne žít nový život pro sebe a svou šestiletou dceru Kelly, přijme novou identitu, setká se s řadou zajímavých postav, a nakonec se vyvine v mistrovskou zlodějku šperků. Její cesta je napínavým zkoumáním houževnatosti, obětavosti a silné lásky matky, která je odhodlaná zajistit svému dítěti lepší budoucnost.

Sophii Turner doplňuje hvězdné herecké obsazení, včetně Franka Dillanea (The Essex serpent, Fear the Walking Dead, Harry Potter a Princ dvojí krve) v roli Boisieho, londýnského obchodníka se starožitnostmi, který si vybuduje s Joan vztah a velmi se o ni zajímá. Kirsty J. Curtis (Vzestup pěšáka, Harlots) hraje Nancy, Joaninu starší sestru a majitelku kadeřnického salonu, zatímco Gershwyn Eustache mladší (Můžu tě zničit, Top Boy) ztvárňuje Albieho, Boisieho starého známého, který začal nový život ve Španělsku se svou ženou Val, kterou hraje Laura Aikman (Archie, Rozpolcený, Gavin & Stacey).

Mezi dalšími herci jsou Nick Blood (Agents of S.H.I.E.L.D., Safe), Jack Greenlees (Strike, Harlots), Alex Blake (The Crown, Chernobyl), Caroline Faber (Grantchester, Berlin Station) a Dorothy Atkinson (The Gold, Stonehouse).

Tento nový seriál slibuje jedinečnou směs dramatu, vzrušení a nostalgie, zachycuje podstatu proměnlivého desetiletí a zároveň vypráví strhující příběh přežití jedné ženy, matky.

Joan, premiéra na Epic Drama 28. října ve 21:00.

zdroj: Viasat