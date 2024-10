Temný thriller Sestra na Voyo od 26. října

23.10.2024 13:19

Od 26. října se na VOYO objeví čtyřdílný britský seriál Sestra, který divákům nabídne napínavou směs lásky, viny a nevyhnutelného trestu. Tento temně laděný psychologický thriller, inspirovaný knihou Neila Crosse, přináší příběh, v němž minulost není nikdy zapomenuta.

Hlavním hrdinou seriálu je Nathan Redman (Russell Tovey), na první pohled obyčejný muž, který vede poklidný život. Třicátník Nathan si vybudoval stabilní existenci - je ženatý, spokojený a dělá vše pro to, aby své démony z minulosti držel stranou. Jednoho deštivého večera, kdy se u jeho dveří objeví dávný známý Bob (Bertie Carvel), se však jeho pečlivě vybudovaný život začne hroutit. Bob přichází se šokující zprávou - v lese, kde má brzy začít nová výstavba, se objeví minulost, kterou se Nathan dlouho snažil vytěsnit. Děj seriálu zkoumá nejen tajemství, ale i vnitřní boj hlavního hrdiny a otázku viny. Navenek se Nathan snaží udržet obraz milujícího manžela, ale pod povrchem se skrývá pocit, že jeho život je postaven na lži, kterou skrývá nejen před svými blízkými, ale i před sebou samým.

Příběh, adaptovaný podle Crossova románu Burial, zkoumá hranice lidského svědomí a vyvolává otázky, jak daleko je člověk schopen zajít, aby skryl temné tajemství. Vina, strach a nejistota ženou hlavního hrdinu k sérii rozhodnutí, která budou mít katastrofální důsledky.

V hlavních rolích se představí Russell Tovey, známý britský herec, který si získal uznání nejen na televizních obrazovkách, ale i na divadelních prknech. Jeho protihráčem je charismatický Bertie Carvel (Doctor Foster, Jonathan Strange & Mr Norrell), který v roli záhadného Boba přináší do každé scény temnotu a napětí.

Režie se chopil Niall MacCormick, zkušený britský televizní režisér, jehož práci mohou diváci znát z úspěšných projektů jako Durrellovi či Doktor Thorne.

Zajímavosti:

* Seriál byl původně nazván Because the Night, ale později byl přejmenován na The Sister. Tento nový název lépe vystihuje ústřední motivy příběhu a postav.

* Seriál je adaptací románu Burial od Neila Crosse, který je rovněž autorem scénáře. Cross je známý svou schopností vytvářet napínavé a psychologicky komplexní příběhy, což se odráží i v tomto díle.

* Seriál byl natáčen na různých místech ve Velké Británii, přičemž zvláštní pozornost byla věnována výběru lokací, které odrážejí temné a napínavé prvky příběhu.

* Děj a postavy byly navrženy tak, aby diváci neustále přemýšleli o tom, co se stalo, a o skrytých motivech, což vytváří napětí a nečekané zvraty v příběhu.

zdroj: Nova