Mysteriózní seriál Lovec uvede ČT1

24.10.2024 12:59

Tajný řád, jehož posláním je udržet rovnováhu mezi dobrem a zlem. S tím mu pomáhá lovec, který zasahuje tam, kde je odhalení a dopadení pachatele nad možnosti běžných postupů policejního vyšetřování.

Osm případů s prvky thrilleru řeší v koprodukčním televizním seriálu Lovec herci Pavel Kříž a Jana Kolesárová. Nový projekt režiséra Jiřího Stracha tematicky navazuje na jeho divácky úspěšné minisérie Ďáblova lest, Ztracená brána či seriál Labyrint. Premiéru prvního dílu Lovce uvede ČT1 ve středu 30. října, a to ve 20:15.

▲ Seriál Love přinese ČT1 (foto: Igor Stančík)

„ Lovec se žánrových mantinelů vymezených pro mysteriózní seriál drží a styl režiséra Jiřího Stracha diváci bezpečně poznají. A troufám si říct, že tentokrát přece jen trochu vybočujeme, a to mírou odvahy. Nebáli jsme se totiž zajít v tomto žánru trochu dál, a místy dokonce lehce koketujeme s béčkovými thrillery. Jsme totiž přesvědčeni, že mystery krimi se už v českém mediálním prostoru dostatečně etablovalo, takže si můžeme hrát i o trochu víc než dříve ,“ říká kreativní producent ČT Jan Lekeš.

Pro Jiřího Stracha je to po dvou řadách minisérie Docent, které postavil na realitě policejního vyšetřování, návrat k příběhům, ve kterých figurují těžko vysvětlitelné, až nadpřirozené jevy. „ Mysteriózní krimi je pohádka pro dospělé. Má stejné zákonitosti. Přece víme, že žádní démoni, které my v Lovci vraždíme a chceme od nich zachránit svět, neexistují. Podobně jako nějaký hejkal nebo drak. Natočil jsem tedy pohádku pro dospělé, která je postavená na tom, že se diváci mají bát. Kdo má rád tohle tajemno a kdo má rád mystery a komu se líbil Labyrint nebo Ztracená brána, tak ať Lovci dá šanci ,“ vyzývá režisér Jiří Strach.

Ústřední dvojici si v Lovci zahráli Pavel Kříž a Jana Kolesárová. V takto výrazných seriálových rolích se společně divákům představují poprvé. „ Moje postava se jmenuje Tomáš Lang. Je to lovec. Na první pohled není jeho charakter jasný, protože něco skrývá. Líbilo se mi, že dialogy v tomto seriálu nejsou napsané jako klasický slovní ping-pong. Máme tam samozřejmě takové scény, ve kterých je nutné některé věci prostřednictvím dialogu divákům osvětlit, ale Lang většinou moc ukecaný není. To spíš obstarává Alice Černá v podání Jany Kolesárové. Má to svůj důvod. Lovec si s sebou dějem nese smutek a tajemnost ,“ naznačuje Pavel Kříž. A jeho herecká kolegyně dodává: „ Lovec není typická kriminálka, protože nabízí hodně prostoru pro fantazii. Moje hrdinka v jednotlivých epizodách nepotkává lidi vědomě zlé, ale oběti démona. Ten může být v každém z nás. Mysterium má v Lovci stoupající tendenci a diváka udrží všech osm epizod v silném napětí ,“ věří Jana Kolesárová.

Mysteriózní minisérie Jiřího Stracha, tedy Ďáblovu lest a Ztracenou bránu, všechny tři řady jeho seriálu Labyrint i film Santiniho jazyk, nabízí ke zhlédnutí iVysílání České televize.

zdroj: ČT