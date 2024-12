TV Prima natáčí nový seriál Polabí

13.12.2024 12:13

DNES!

Televize Prima přichází s novým seriálem Polabí s podtitulem Tady jsme doma, který slibuje zaujmout diváky svou jedinečnou atmosférou a rodinnými příběhy.

Seriál se odehrává v malebné oblasti podél Labe a nabídne pohled do života místních obyvatel, na jejich každodenní radosti a starosti.

Nový rodinný seriál vypráví o těch nejdůležitějších hodnotách. O rodině, lásce, naději a odpuštění. Autentické příběhy, skvělé obsazení a krásné prostředí. Seriál Polabí - tady jsme doma vypráví příběhy tří rodin, které jsou vzájemně propojeny ať už přátelstvím, vztahy nebo nevraživostí. Jednou z hlavních postav je policista Václav Beran (Miroslav Etzler).

▲ Seriál Polabí (foto: TV Prima)

„ Seriál Polabí je hlavně o setkávání se lidí a věřím, že proto bude pro diváka velmi atraktivní. Honza Coufal to napsal moc hezky. Je to skvělým způsobem obsazeno. Takže já si myslím, že diváci televize Prima se mají opravdu na co těšit ,“ láká diváky Miroslav Etzler, který je v seriálu trojnásobným otcem Martina Písaříka, Kristýny Badinkové a Ladislava Hampla.

„ S Kristýnou jsem se do té doby nepotkal. Láďu znám léta, protože spolu hrajeme v divadle. Říká mi taťuldo, což mě neuvěřitelným způsobem provokuje a dráždí, ale teoreticky bych vlastně jeho otec mohl být, kdybych ho zplodil ve čtrnácti letech ,“ směje se Etzler, který hraje šéfa policie v Polabí, jemuž přijíždí nová posila.

Do rodného městečka se vrací Lucie Malířová (Johana Matoušková) s manželem (Saša Rašilov) a dvěma dětmi, protože její tatínek František (Václav Vydra) je nemocný a musí se o něj starat.

▲ Seriál Polabí (foto: TV Prima)

„ Lucie se vrací domů za tátou a je to pro ni boj. Musí přesvědčit i svoji rodinu, která už má pevné kořeny v Praze, aby se přestěhovali za tátou ,“ popisuje svůj nástup do seriálu Johana Matoušková. „ Je to bývalá kriminalistka a teď nastupuje do Polabí jako policistka. Kariérně si pohoršila a pro mě určitě byla výzva přemýšlet v této roli o dvou polohách. Jaké to je být máma, a zároveň policistka - a nějak to sladit ,“ přiznává Johana, která je v primáckých seriálech nováčkem. „ S Vaškem Vydrou jsme se před natáčením neznali a se Sašou jen trošku. Mám z nich velkou radost. Přijde mi, že jsme si rychle sedli a jsme fajn rodina .“

Ředitelka výroby televize Prima Lucia Kršáková je ze vznikajícího seriálu a nové spolupráce už teď nadšená. „ Jsem ráda, že se mi podařilo dohodnout na spolupráci s filmovou produkcí Dramedy Productions, která má za sebou už mnoho úspěšných projektů. Producenti seriálu jsou Petr Šizling a Filip Bobiňski. Věřím, že toto spojení přinese divákům televize Prima další úspěšný seriál, u kterého budou trávit hezké chvilky ,“ věří Kršáková.

Novou spolupráci kvituje i společnost Dramedy Productions v čele s Filipem Bobiňskim. „ Chtěli jsme, aby diváci ze seriálu cítili poctivou autentickou atmosféru a lidskost. Stáli jsme o herce, kteří postavám vdechnou charakter, a diváci se tak budou těšit na to, že s nimi stráví svůj čas. Věřím, že se povedlo sestavit jedinečnou partu, včetně několika známých tváří. Ty nicméně ožívají pod režijní taktovkou hlavního režiséra seriálu Bisiho Arichteva tak, jak je divák úplně nezná. Mirek Etzler se vrací na obrazovku, trochu zestárl a lidsky se usadil v roli, která mu skvěle sedne. Geniální Vilma Cibulková také delší dobu v seriálu nehrála. A k tomu tu jsou i méně známé tváře, jako třeba Johanna Matoušková, která v roli Lucie nese příjemnou lidskou vřelost, a i v těžkých životních situacích je příjemné ji sledovat. Osvědčení Lukáš Příkazký a Lucie Polišenská tvoří geniální komediální dvojici. Skvělí jsou i mladí herci jako Tomas Sean Pšenička, Kristýna Jedličková nebo František Ferdinand Hlavica, který výborně hraje hluchoněmého teenagera. Celé obsazení dohromady tvoří něco, co tu dlouho nebylo, a jsem přesvědčen, že si diváci řeknou, že tohle prostě musí vidět .“

Seriál Polabí je zatím na svém začátku a o jeho nasazení bude Prima diváky včas informovat. Těšit se už teď ale mohou na Martina Písaříka, Šárku Krausovou, Naďu Konvalinkovou, Sašu Rašilova, Kristýnu Badinkovou, Ladislava Hampla, Hanu Kusnjerovou, Jiřího Vyorálka, Andreu Růžičkovou, Lucii Štěpánkovou, Pavla Řezníčka a další.

zdroj: FTV Prima