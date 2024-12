28,2E: ITV1 přesouvá regionální HD verze do svých multiplexů

12.12.2024 22:01

DNES!

Britská ITV zahájila stěhování distribuce některých regionálních verzí svého hlavního programu ITV1 HD do svých DVB-S2 multiplexů. Změny parametrů se týkají programů ITV 1 Meridian East HD, ITV 1 London HD a ITV 1 Central West HD.

Satelitní služby pro tyto regionální verze ITV1 HD doposud zajišťoval operátor pay-tv služby Sky UK. To se ale nyní změní a distribuce bude plně pod kontrolou ITVa to díky přesunu do svých multiplexů.

Vedle změny transpondérů k žádným dalším změnám nedochází. Satelitní signály jsou nadále volné ( FTA) a šířené v britském paprsku, což znamená, že pokrytí je nasměrováno na britské ostrovy a mimo toto území signál postupně slábne. S parabolami větších rozměrů je možný příjem i v některých oblastech střední Evropy. Příjmové podmínky se liší v závislosti na místě příjmu.

technické parametry - ITV 1 Central West HD:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 11,386 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - ITV 1 London HD:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 11,386 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - ITV 1 Meridian East HD:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA