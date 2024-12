Na závěr roku nabídne Český rozhlas pestré sváteční vysílání

17.12.2024 11:18

Český rozhlas připravil pro adventní čas i konec roku bohatý sváteční program. Stanice nabídnou svým posluchačům pohádky, premiéry her a audioknih, dokumenty nebo výjimečné rozhovory. Nebudou chybět ani rekapitulace nejzajímavějších momentů za rok 2024.

Posluchači Dvojky se mohou těšit na premiérovou pohádku Padá hvězda s Martinem Myšičkou, na oblíbenou Pohádku pro Helenku s Jaroslavem Satoranským nebo na Kocourkov s Iljou Prachařem. Na Štědrý den Dvojka přinese Komedii o hvězdě s Markem Ebenem, Bárou Hrzánovou a Jiřím Lábusem a na Boží hod hru Vánoční příběh Gloria s Davidem Novotným, Annou Fialovou a Vladimírem Javorským.

Svátečním dokumentům Úžasné životy budou dominovat slavní herci: Jan Tříska podle Zdeňka Svěráka, Libuše Šafránková podle Jana Hrušínského a Josef Abrhám podle Elišky Balzerové, v premiéře zazní dokument Rozhlas pomáhá o pomoci po zářijových povodních. Z hudebních premiér si stanice připravila Vánoce u Klusů, bigbandový Vánoční koncert Českého rozhlasu s Berenikou Kohoutovou a Danem Bártou nebo vzpomínkový koncert Petr Hapka 80.

Na Silvestra pobaví posluchače Ranní Dvojka nejen ráno, ale i ve speciálním odpoledním vydání. Zábavné ohlédnutí za rokem 2024 připravili Dva na Dvojce Šárka Volemanová a Jiří Holoubek, v premiéře zazní rozhlasová hříčka Petra Kolečka Jezdci apokalypsy a poslední nocí roku pak provede Noční proud. V novoročním programu bude možné si vychutnat premiéru rozhlasové dramatizace slavného Jirotkova Saturnina.

Vrcholem adventu na Vltavě a na digitální stanici D-dur bude přímý přenos z největšího sborového koncertu Roku české hudby Tisíc hlasů adventu v neděli 22. prosince. Tisíc zpěváků z celé České republiky ve Smetanově síni Obecního domu zazpívá díla Smetany, Mozarta, Ryby, Suka, Mendelsohna, či Bacha. Na každý sváteční den pak Vltava připravuje rozhlasové hry Čert na zemi J. K. Tyla, Modrý korund A. C. Doyla, Peer Gynt Henrika Ibsena a premiéru hry Eugena O'Neila Měsíc pro smolaře.

Vltavský Silvestr se ponese ve znamení pořadu Sedmé nebe s hudebním výběrem osobností jako Milan Cais, Monika Načeva nebo Marta Kloučková, které se prostřídají s povídkami na hudební témata. Nový rok přináší tradičně přímý přenos koncertu Vídeňských filharmoniků, sváteční vydání pořadu Vizitka a odpoledne zazní Shakespearova Marná lásky snaha.

Výhradně na audioportále a v aplikaci mujRozhlas bude na výběr z adventního kalendáře plného pokladů z archivu i pěkné řady premiér: nová vánoční detektivka Pláč tisíce křišťálových očí Petra Stančíka, premiéra hororu Překvapení od Leoše Kyši, Malá zimní pohádka mladé autorky Terezy Tiché, postapokalyptická experimentální povídka Hořící Hlava a temné fantasy s názvem Černý řemeslo. Z archivních premiér potěší zájemce Dalskabáty Jana Drdy, Sedmikostelí Miloše Urbana nebo Hrabě Monte Christo, Opatské sídlo a Kapr na úsměvno.

Vůbec poprvé nabídne letos mujRozhlas i štědrodenní premiéru - Tři zlaté klíče Petra Síse. Jedná se o vůbec první zpracování literárně dramatického díla tohoto jedinečného autora, příběh o lehkých i těžkých návratech domů, o vzpomínkách na dětství v Praze a o tom, proč není třeba se bát černých koček. Hlavní role se ujal skvělý Pavel Batěk.

Radiožurnál zrekapituluje 24 nejsilnějších příběhů roku 2024 a shrne také nejvýraznější investigativní kauzy. V reportážních seriálech předpoví, co bude posluchače čekat v příštím roce a na jaké změny se mají připravit.

Český rozhlas Plus připravuje sváteční rozhovory, pohledy do historie, portréty osobností i tradiční předpůlnoční četbu. Psychoterapeut Jan Vojtko poradí, jak přežít nejen období Vánoc, v pořadu Názory a argumenty budou debatovat prestižní komentátoři a Radiokniha zavede posluchače mezi Řeky, kteří v roce 1948 utekli před občanskou válkou do Československa. K silvestrovským recitálům Karla Kryla nadělí Plus jedno unikátní hodinové předvánoční vysílání Krylovy kamarádky, legendární dýdžejky ze Svobodné Evropy Rosiny Jadrné Pokorné.

Programu Rádia Junior po celý prosinec dominují Klasické pohádky v novém podání známých herců: Červená Karkulka, Princ Bajaja, Smolíček a další. Ve speciálním hávu vyjdou vánoční a silvestrovská vydání pořadů Hitparáda, Totál Talkshow, Trenduj, Všudykuk a dalších. Ve velké vánoční soutěži Junioru Pohádkový betlém si děti mohou zahrát o hezké ceny.

Radio Wave přinese oblíbené výběry toho nejlepšího z knih, české i zahraniční hudby, filmů i seriálů roku 2024. Vánoční nebo bilanční speciály nabídnou podcasty Čelisti, Lit, Vlna, Houpačky, Podhoubí, Casablanca, Quest, Hergot, Slejvák nebo Studovna. Na Silvestra vyjde best of pořadu Brambora s vejcem a na Nový rok přinese Balanc zdravé bilancování a splnitelná předsevzetí.

Digitální Český rozhlas Pohoda vybírá perly z rozhlasového archivu, např. Rybovu mši v nahrávce z roku 1961 nebo pohádky ze 70. let Sůl nad zlato a Potrestaná pýcha. Nejen pamětníky potěší rozhlasové hry ze 60. let Listy z mého mlýna s Karlem Högerem a To mi neříkej Martine! s Jiřím Sovákem.

Regionální stanice Českého rozhlasu si v rámci pořadu Pochoutkový rok připravily vánoční pečení s Josefem Maršálkem nebo sváteční rady z etikety Ladislava Špačka. Se speciálem Vánoce s Humoriádou bude možné nahlédnout do domácností rozhlasových Humoriádníků a ti prozradí, jak tráví Vánoce nebo jaký zážitek se jim vryl do paměti. Posluchači se mohou těšit také na tříhodinový silvestrovský sestřih z výjezdů k 10 letům Humoriády - o vtipné scénky nebude nouze. Kateřina Cajthamlová v pořadu Vesele a zdravě poradí, jak na Silvestra zacházet s alkoholem.

Díky zahraničnímu vysílání Radio Prague International se s českými vánočními zvyky a tradicemi seznámí i cizinci. Radio Prague ale zároveň nabídne pohled cizinců na české svátky formou diskuse Angličana, Němce a Argentince nejen o pojídání kapra, ale i dalších českých tradicích. Posluchačům ve světě představí také novou knihu Jaroslava Rudiše Vánoce v Praze.

