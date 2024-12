Vánoční koncerty na ČT art

19.12.2024 11:44

DNES!

Rok české hudby vyvrcholí na ČT art ve vánočním duchu. Divákům nabídne přímý přenos největšího sborového koncertu z Obecního domu s více než tisícovkou účinkujících a také záznam swingové koncertní show operního pěvce Adama Plachetky a performera Ondřeje Havelky.

Vánoční koncert Tisíc hlasů adventu vysílá ČT art 22. prosince od 20:15 a Nebe na zemi s Adamem Plachetkou a Ondřejem Havelkou v pátek 27. prosince ve stejný čas.

„ Jak jsme Rok české hudby na kulturním programu velkoryse začali a pak celý pojali, tak ho i zakončíme. Vždyť co jiného říct o koncertu, na kterém se v přímém přenosu představí na tisíc účinkujících a zástupců amatérských sborů, tedy lidí věnujících se zpěvu ve svém volném čase, kterým tímto chceme vzdát hold ,“ říká výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl a pokračuje: „ Ale tu úplnou tečku za rokem, který na ČT art nabídl mimo jiné všechny Smetanovy opery, desítky dokumentů či stovku koncertů českých skladatelů i interpretů všech žánrů, nabídne hudební show, která musí bavit každého, kdo má rád písničky Ježka, Voskovce a Wericha. A kdo zároveň ocení, že česká hudba v jednom večeru přirozeně propojí operní svět s jazzem, swingem i blues a k tomu nabídne i humor a dobrou náladu. Snad si tohle všechno dokážeme pak přenést i do roku nového .“

▲ Nebe na zemi (foto: Česká televize)

Vánoční koncert pěveckých sborů v Obecním domě bude rekordní počtem vystupujících. Protože je v Česku sborový zpěv značně populární, po zveřejnění výzvy trvalo pouhých sedm dní, než se Českému rozhlasu, který koncert pořádá, přihlásil maximální počet sboristů a sboristek z celé republiky. V průběhu adventně laděného večera zazní sborové skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta či Johanna Sebastiana Bacha, Gloria z Rybovy České mše vánoční i české a světové koledy.

Amatérské sbory doplní přední operní pěvci, sólové party přednesou sopranistka Alžběta Poláčková, mezzosopranistka Štěpánka Pučálková, tenorista Daniel Matoušek a barytonista Svatopluk Sem. Výzvu v podobě hudebního nastudování programu a řízení sborů, orchestru a sólistů přijal šéfdirigent rozhlasových symfoniků Petr Popelka.

Zprostředkovat akci s tolika účinkujícími bude výzva i pro televizní štáb přímo na place. „ K tisícovce sboristek a sboristů přibyde totiž ještě několik desítek televizních a rozhlasových profesionálů, kteří budou ať už přímo v členitých prostorách Obecního domu, anebo v přenosových vozech zajišťovat přímý přenos na ČT art a ve vysílání ČRo. Už jen takový nástup účinkujících bude oříšek - běžně ho v přímých přenosech kalkulujeme na sekundy přesně, v tomto případě ale může nástup sboristů zabrat klidně 15 minut - i s tím se budeme muset popasovat ,“ říká dramaturgyně koncertu Markéta Režová, která doufá, že sváteční atmosféra strhne diváky třeba k tomu, aby si u obrazovek zazpívali Tichou noc, Adeste fideles či Narodil se Kristus Pán.

Notoricky známé písně Ježka, Voskovce a Wericha si pak budou moci diváci zanotovat u swingové show Ondřeje Havelky a Adama Plachetky Nebe na zemi. „ Adam Plachetka je nejen výjimečný operní pěvec, ale rád vstupuje i do jiných hudebních žánrů. Proto jsem mu před časem nabídl, zda by nechtěl natočit pořad s písněmi Voskovce a Wericha do cyklu Hudební návštěva v muzeu. Pořad, kde Adama Plachetku doprovázel na klavír David Švec, měl úspěch a to byl i impuls, aby Adam dostal nabídku realizovat koncert s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers ,“ popisuje kreativní producent Jiří Hubač počátek Plachetkovy a Havelkovy spolupráce, která trvá dodnes.

„ Mám písničky Osvobozeného divadla moc rád a tenhle projekt jsem inicioval, aby se vrátily do povědomí i lidem, kteří už je tak neznají. Výběr proběhl zcela v symbióze s Ondřejem, zpíváme notoricky známé kusy i méně známé písně - třeba Svítá, to je krásná věc. Taky jsme si tam vybrali každý jednu píseň od Ježka, kterou nepsal pro Osvobozené divadlo ,“ říká o svém swingovém projektu Nebe na zemi Adam Plachetka.

V průběhu koncertní show předvedou umělci za doprovodu swingového orchestru Ježkovy písně v celé žánrové pestrosti. Od osobitých písní jazzových a swingových (Tři strážníci či Ezop a brabenec) přes originálně pojatá blues (Klobouk ve křoví a Tmavomodrý svět) a lyrické písně milostné (Svítá, Když se usmívala) až po brilantní parodie (Holduj tanci, pohybu nebo Láska zhrzená čili Na Poříčí dítě křičí). A protože jsou oba protagonisté lidé obdařeni humorem, diváci se mohou těšit na příjemně strávený sváteční večer. „ Divákům tento koncert přinese nejen krásnou hudbu a písně, které znají, ale i vtipné komentáře obou protagonistů ,“ uzavírá kreativní producent Jiří Hubač.

zdroj: ČT