CANAL+ v únoru: Muž z Vysokého zámku či Mozart v džungli

16.01.2025 12:05

V únoru streamovací platforma CANAL+ představí v premiéře první seriál oscarového režiséra Thomase Vinterberga Rodiny jako ta naše a dále premiéry seriálu Mozart v džungli a první řady série Muž z Vysokého zámku.

Od 1. února

Muž z Vysokého zámku (The Man from the High Castle, 2015-2019)

Tvůrce a spoluscenárista Frank Spotnitz (Akta X) přináší ve sci-fi seriálu temnou vizi světa, kde Spojenci prohráli druhou světovou válku. Spojené státy jsou v roce 1962 rozděleny mezi nacistické Německo, Japonské císařství a neutrální zónu. Politické napětí mezi okupanty roste a obyčejní lidé se snaží ve tvrdém režimu přežít. V tomto děsivém prostředí koluje záhadné video, které ukazuje jiný průběh války a podněcuje vůli k odporu. Pilotní epizoda podle románu Philipa K. Dicka upoutala pozornost producentů společnosti Amazon natolik, že se rozhodli napínavý dystopický příběh alternativní historie plný politických intrik a morálních dilemat zpracovat hned ve dvou řadách.

Od 1. února

Mozart v džungli (Mozart in the Jungle, 2014-2018)

Originální seriál nabízí pohled do zákulisí klasické hudby, který kombinuje humor, drama i romantiku. Příběh sleduje mladou hobojistku Hailey a excentrického dirigenta Rodriga, kteří se pohybují v chaotickém světě Newyorské filharmonie. Seriál s lehkostí odkrývá osobní i profesní výzvy umělců, jejich vášně, konflikty i snahu udržet klasickou hudbu živou a relevantní. V roli charismatického Rodriga exceluje mexická herecká hvězda Gael García Bernal (Babel, Amores Perros, Špatná výchova). Jeho dynamické herecké propojení s talentovanou Lolou Kirke dodává příběhu jedinečnou energii. Kombinací krásného soundtracku a vtipných momentů seriál dokazuje, že klasická hudba není jen o notách, ale i o lidech, kteří ji tvoří. Seriál získal Zlatý glóbus za nejlepší komediální seriál a Gael García Bernal byl oceněn jako nejlepší herec.

APPLE TV+

V únoru

Roklina (The Gorge)

Dva zkušení agenti (Anya Taylor-Joy a Miles Teller) se sblíží, přestože dostali za úkol hlídkovat na protilehlých stranách záhadné rokliny. Když se zlo, které v ní dřímá, začne drát na povrch, musejí spojit síly a pokusit se přežít.