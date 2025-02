V Estonsku odstartuje retro kanál TV3 Gold

28.02.2025 10:29

DNES!

Na estonském televizním trhu začne brzy vysílat nová tematická stanice s názvem TV3 Gold. Společnost TV3 Grupp začne nový program vysílat 10. března 2025. O den dříve skončí stávající program TV3+.

Nová stanice se primárně zaměří na cílovou skupinu 40+ a zároveň hodlá oslovit i mladší publikum, které se chce dostat na retro vlnu a objevit tolik vychvalované staré dobré časy.

▲ Logo TV3 Gold (foto: TV3.ee)

TV3 Gold se zaměří na zlatý věk oblíbených pořadů, spojí milované legendy a nové televizní skvosty a nabídne pečlivě vybraný rozmanitý domácí a mezinárodní obsah pro každého.

TV3 Gold bude vysílat tituly jako "Yellowstone", "Beverly Hills, 90210", "Narcos", "X-Files", "Ally McBeal", "The Day of the Jackal", "Baywatch" a další. Mezi domácí patří „Malajsie“, „Tenerife“, „Domov uprostřed města“ (Kodu keset linna) a mnoho dalších oblíbených.

Nový program TV3 Gold naladí diváci na 44. pozici v EPG. Program bude k dispozici i v estonské nabídce satelitní platformy Home 3 na satelitu Astra 4A (4,8°E).

TV3 Grupp oslaví v březnu na estonském trhu řadu významných narozenin. Stávající hlavní kanál TV3 oslaví 29. narozeniny, sesterský program TV6 již 17. výročí a TV3 Life již tři roky od svého spuštění.

zdroj: tevehaber + tv3.ee