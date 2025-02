Březen na Netflixu: S láskou, Meghan či Gepard

28.02.2025 09:15

DNES!

V březnu na Netflixu můžete nahlédnout do soukromí Meghan Markle v seriálu S láskou, Meghan, prožít sicilské drama v seriálu Gepard, ponořit se do odhalování temné pravdy v seriálu Adolescent a vydat se na retrofuturistické dobrodružství ve filmu Pasáž.

Zábavu v cyklu comedy speciál vyplní Bert Kreischer: Šťastlivec, prožít adrenalin v F1: Touha po vítězství - 7. řada. Pro nejmenší diváky je tu Plankton ve filmu, a pro milovníky českého a slovenského filmu z licencované tvorby V Dobrém I Zlém a Lóve 2.

Seriálové novinky

Toužíte po nahlédnutí do soukromí vévodkyně? S láskou, Meghan otevírá dveře do jejího kalifornského ráje. Milovníci historických dramat si nenechají ujít Geparda, kde se střetává starý svět s novým. V Adolescent budete odhalovat temnou pravdu o vraždě a zjišťovat, kdo spáchal zločin v seriálu Rezidence. Čeká vás napínavé vyšetřování v Bílém domě. Fandíte sportovním dramatům? Go! vás vtáhne do světa atletiky plného lží a ambicí. A na závěr se nechte okouzlit dobovými intrikami a romantikou v Příručce mladé dámy, kouknetě na ambiciózní projekty v Přežijí jen silnější: 2. řada a sledujte osudové pouto v seriálu Dobrá práce.

Filmové novinky

Březen na Netflixu je plný filmových překvapení. S Millie Bobby Brown a Chrisem Prattem se vydáte na retrofuturistické dobrodružství ve filmu Pasáž, kde se roboti vzbouřili. V Malé Sibiři se pastorova víra otřese v základech, když na Finsko dopadne meteorit a probudí v lidech zlo. A v Seznamu tajných přání budete sledovat mladou ženu, jak plní zapomenutá přání a odhaluje rodinná tajemství.

Comedy Special

Březen na Netflixu je plný smíchu. Andrew Schulz vám ve speciálu Andrew Schulz: ŽIVOT ukáže, jaké šílenosti se dějí, když se stanete otcem - břitký humor a dojemné momenty v jednom! Bert Kreischer ve speciálu Bert Kreischer: Šťastlivec přiznává, že má v životě štěstí jako blázen - zhubnul přes dvacet kilo a dostal rady od Snoop Dogga. A Chelsea Handler ve speciálu Chelsea Handler: Ten pocit vzpomíná na pubertu, šílený Den díkůvzdání a setkání s Billem Cosbym.

Dokumenty na Netflixu

Dokumenty, které vás šokují, dojmou a odhalí neuvěřitelné příběhy. Odhalte temná tajemství Operace Chaos: Mansonovic vraždy, prožijte adrenalin v F1: Touha po vítězství - 7. řada, sledujte napínavý hon na Usámu bin Ládina v Americká štvanice: Usáma bin Ládin, a zažijte hrůzu ničivého tornáda v Tornádo: Uprostřed bouře.

Pro nejmenší diváky

Připravte se na ultimátní závody v Hot Wheels: Závod! - 3. řada, kde Coop a jeho kamarádi bojují o Ultimátní garáž. A nenechte si ujít bláznivou animovanou komedii Plankton ve filmu, kde se Planktonova elektronická manželka rozhodne zničit svět.

Licencovaná tvorba na Netflixu

Filmové klasiky i nové trháky. Březen přináší to nejlepší z filmového světa přímo do vašeho obýváku. Prožijte futuristickou akci v Blade Runner 2049, nechte se okouzlit kouzlem Fridy a Wonky, vydejte se na dobrodružství s Pýcha a předsudek, zažijte napětí ve Zjizvená tvář a Oppenheimerovi. Z československé tvorby sledujte romantické drama V Dobrém I Zlém, a ponořte se do světa mafie a intrik v Lóve 2.

zdroj: Netflix