WBD spustí službu Max v Austrálii 31. března

26.02.2025 20:07

DNES!

Společnost Warner Bros. Discovery oznámila, že její streamovací služba Max bude spuštěna v Austrálii 31. března. Max se stane domovem pro HBO Originals a Max Originals, včetně oblíbených seriálů jako „Friends“, „The Big Bang Theory“ a „Rick and Morty“, a nedávno vydaných blockbusterů z Warner Bros. Pictures a DC Studios.

Druhá série úspěšného seriálu „The Last of Us“ bude mít premiéru výhradně na platformě Max 14. dubna.

Předplatitelé Foxtelu budou mít přístup k Maxu od spuštění bez dalších poplatků. Služba Max spojuje nejlepší obsah z ikonických značek jako HBO, Warner Bros., DC Universe, Harry Potter a Discovery, stejně jako Cartoon Network, TLC, ID, HGTV a další.

Max nabídne fanouškům kultovní seriály včetně „The Last of Us“, „And Just Like That...“, „House of the Dragon“, „Euphoria“ a „Peacemaker“, stejně jako nové očekávané seriály jako „It: Welcome to Derry“ a „A Knight of the Seven Kingdoms“, „Game of Thrones“. Předplatitelé budou moci sledovat nedávno vydané filmy z Warner Bros. Pictures, včetně blockbusterů jako „Barbie“, „Beetlejuice“ a „Twisters“, vedle oblíbených franšíz jako „Harry Potter“, „Pán prstenů“ a DC Universe.

Kromě toho nabídne Max nejlepší realistické příběhy a lifestyle obsah, jako je „90 Day Fiancé“ a „Outback Opal Hunters“, stejně jako rodinné pořady jako „Ben 10“ a „We Bare Bears“.

Služba bude dostupná pro předplatitele na www.max.com a prostřednictvím obchodů s aplikacemi, včetně Apple Store a Google Play Store, a bude dostupná na všech hlavních zařízeních, jako jsou mobilní telefony, tablety, herní konzole a připojené televize, včetně Hubbl.

Max bude spuštěn v Austrálii s řadou předplatných, včetně prémiového, standardního a s reklamami. Další podrobnosti o předplatných, cenách, obsahu a funkcích produktu budou sdíleny v týdnech před spuštěním.