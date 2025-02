Na obrazovky TV Nova míří nová dokureality Extrémní proměny

27.02.2025 18:15

Jeden člověk, jeden příběh a na konci jedna neuvěřitelná proměna. Úspěšná dokureality, která pomohla změnit život lidem po celém světě přichází do České republiky. Každá epizoda je samostatnou kronikou 365 dnů života jednoho člověka a jeho cesty nejen za nový fyzickým vzhledem, ale především za novým pohledem na svět a jeho skutečným já, které se celou dobu skrývalo uvnitř.

Průvodce pořadem je trenér Martin Košťál, a to ve spojení s týmem odborníků. První díl startuje na obrazovkách TV Nova ve středu 5. března, a to od 20.20.

I ty nejobyčejnější fyzické úkony jsou pro ně problém, vyjít schody je nemožné a hrát si s dětmi pouhý sen. Třináct odvážných dobrovolníků, kteří léta bojují s těžkou obezitou se pokusí pod vedením profesionálního trenéra Martina Košťála a týmu odborníků změnit svůj osud a získat svoji druhou šanci na život.

▲ Trenér a průvodce pořadem show Extrémní proměny Martin Košťál (foto: Klára Cvrčková, archív TV Nova))

„ Vizuální a fyzická proměna jde ruku v ruce se změnou celkového životního stylu, a to vede ke změnám mnohem hlubšího charakteru, než je jen snížení váhy. Extrémní proměny jsou projekt, který opravdu mění a zachraňuje životy ,“ přibližuje kreativní producentka Eva Krutáková a dodává: „ Jde o dokureality, která po dobu jednoho roku sleduje třináct lidí, kteří se rozhodli vzít osud do svých rukou a změnit svůj život. Věříme, že to, co v něm lidé uvidí může fungovat i jako určitá forma prevence, nebo pomoci lidem, kteří nemohou pro změnu váhy a svého života najít dostatečnou motivaci .“

Trenér a průvodce pořadem Martin Košťál Extrémní proměny dále přibližuje: „ Psychika a nastavení hlavy je v celém procesu naprosto stěžejní. I proto tam také mají účastníci psycholožku, která jim celou dobu pomáhá. Ten mindset je alfa a omega. Je naprostá pravda, že ta odpovědnost leží na nich. Já a celý můj tým, protože mám vedle sebe kromě psycholožky i nutričního terapeuta a obezitologa, tak my jim jen ukážeme tu správnou cestu. Já jim ukážu, kterými dveřmi mají projít, ale ty dveře si musí otevřít sami a jít po té cestě je také na nich .“

Jak uvádí tisková zpráva Státního zdravotního ústavu ze 4. března 2024: „ Nadváha a obezita postihují v současné době téměř 60 % dospělých a téměř jedno ze tří dětí v Evropě. Také v České republice se výrazně nad zdravou váhou pohybuje více než 60 % lidí. Sečteme-li Čechy s nadváhou (BMI větší než 25), preobezitou (BMI 25 až 30) a obezitou (BMI větší než 30), vyjde nám, že se výrazně nad zdravou mírou pohybuje více než 60 % z nás. Obezita je nejrozšířenější civilizační onemocnění a vyúsťuje ve zhruba třicet chorob, nejčastěji v takové nemoci, jako jsou kardiovaskulární choroby provázené mrtvicemi a infarkty, cukrovka druhého typu, nádorová onemocnění, kloubní obtíže, poruchy spánku, deprese a chronická respiračních onemocnění .“

Dvanáctidílná dokureality Extrémní proměny získala záštitu Ministra zdravotnictví a diváci ji uvidí každou středu od 20.20, po dobu dvanácti večerů, na obrazovkách TV Nova.

