Slovak Telekom je národní partnerem UEFA U21 Euro 2025

20.03.2025 11:57

Poprvé v historii se společnost Slovak Telekom (ST) stává národním partnerem UEFA Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let.

Fanouškům nejoblíbenějšího sportu umožní jedinečný zážitek ze sledování UEFA Mistrovství Evropy hráčů do 21 let přímo na stadionech v osmi slovenských městech od 11. do 28. června 2025, stejně tak i prostřednictvím doprovodných akcí.

Jako národní partner akce se ST postará o program pro fanoušky před zápasy přímo u stadionů a nebude chybět ani na Trophy Tour v OC Nivy v Bratislavě od 27. do 29.3.2025, spojené s autogramiádou.

Díky technologickému pokrytí mobilní sítí ST budou moci diváci pohodlně využívat špičkových telekomunikačních služeb či streamovat zápasy. Zákazníci budou moci prostřednictvím aplikace Telekom využívat i speciální nabídky benefitů s Magenta Moments, kde na ně čekají i soutěže o vstupenky na zápasy této jedinečné akce.

Slovak Telekom bude nejen národním partnerem UEFA U21 EURO 2025, ale také oficiálním partnerem slovenské fotbalové reprezentace a Slovenského fotbalového svazu.

zdroj: ST