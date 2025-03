Prima+ přichází s novou true crime sérií České vraždy

19.03.2025 13:45

DNES!

Streamovací platforma prima+ přichází s novou docu sérií z žánru true crime. České vraždy se vrací ke kriminálním případům, které před časem otřásly Českem a jejichž mnozí pachatelé už po výkonu trestu běhají po svobodě. České vraždy vychází jedenkrát do měsíce, pokaždé z jiného kraje České republiky. První díl z Jihočeského kraje uvádí prima+ ve středu 19. března.

Nikdo by to do nich neřekl, o to větší šok připravili svým blízkým, ale i celé společnosti. Případy, které otřásly Českem, ale možná už se na ně zapomnělo. Dnes už jsou jejich pachatelé na svobodě, často s novou identitou, a možná by to do nich zase nikdo neřekl... Prima+ každý měsíc připomene jeden z případů, nad kterým zůstal rozum stát i otrlým vyšetřovatelům, každý měsíc z jiného kraje Česka. České vraždy obsahují autentické záběry z rekonstrukce činů, přináší vzpomínky a nová vyjádření vyšetřovatelů sledovaných vražd, soudních lékařů i policejních složek a rekonstruují výpovědi svědků.

▲ České vraždy (foto: FTV Prima)

Epizoda 1: Vraždící učitel z jižních Čech

První díl diváka zavede do jihočeského Římova, kde v roce 2006 bývalý učitel Jiří Toncar brutálně zavraždil svoji manželku Janu, též učitelku, matku tří dětí. Chtěl starý římovský mlýn, který Jana dostala od rodičů ještě před jejich sňatkem. Zamiloval si ho a měl s ním velké plány. Manželství ale nebylo šťastné a hrozící rozvod by jeho sny zhatil. Kdyby ale manželka zmizela a tělo se nikdy nenašlo, mohl by dědit...

„ Když jsme začali rozplétat její příběh, zjistili jsme, že s panem Toncarem určitě neměla jednoduchý život. Věděli jsme, že se často hádali ,“ říká vrchní komisařka kpt. Mgr. Renáta Miková, která případ vyšetřovala. Učitel, do kterého by nikdo neřekl, že je schopen brutální vraždy na vlastní manželce, před vyšetřovateli kličkoval. Nejprve pohádkou o zmizení manželky v obchodním domě, později přiznáním o jejím úmrtí, ke kterému podle jeho verze mělo dojít nešťastnou náhodou jejím pádem. Že své ženě a mamince tří dětí rozbil hlavu brutálním útokem cihlou na hlavu, že její tělo zabalil do igelitových pytlů a zakopal ve mlýně, o tom zarytě mlčel. „ Byl to inteligentní pachatel, dokázal si spočítat, co z toho bude mít Snažil se to tělo nechat ukryté tam, kam ho dal, co nejdelší dobu. Není tělo, není vražda ,“ říká vrchní komisař ve výslužbě kpt. Bc. Václav Hýsek. Jak se Toncara podařilo usvědčit, co vraždě předcházelo, co následovalo, jak probíhala rekonstrukce vraždy a co přesně s tělem své manželky a matky jeho dětí udělal, to s pomocí těch, kteří se účastnili vyšetřování případu, rozkryje první díl nové docu série České vraždy.

O případu promluví kromě vyšetřovatelky, vrchní komisařky kpt. Mgr. Renáty Mikové, a vrchního komisaře ve výslužbě kpt. Bc. Václava Hýska také kynolog ze záchranné brigády Zdeněk Čmejrek, policejní potápěč por. Bc. Václav Srbený, soudní lékař doc. MUDr. František Vorel i vrah sám.

„ Na pitevně jsme potom postupně snímali jednotlivé vrstvy, do kterých byla zabalená. Kromě toho měla v deseti smyčkách lepicí páskou omotanou hlavu přes obličej, oči, nos a ústa ,“ vypověděl soudní lékař doc. MUDr. František Vorel. Toncar později vypověděl, že to udělal proto, aby duše jeho ženy zůstala v těle, neboť se obával, že by ho jinak chodila strašit. „ Zranění hlavy bylo poměrně rozsáhlé. Zepředu na hlavu musel působit značné násilí hranatým tupým předmětem. Většina úderů byla nejspíš způsobena vleže na zádech. Buď první, nebo druhý úder jí přivodil bezvědomí ,“ vypověděl soudní lékař doc. MUDr. František Vorel.

Jiří Toncar vraždou své ženy Jany připravil o matku tři děti. Byl odsouzen k osmnácti letům vězení, trest mu byl později zmírněný na patnáct let. Dnes Jiří Toncar žije s novou identitou, a jestli ho starý mlýn stále vábí, ví jen on sám...

Cyklus České vraždy každý měsíc jen na prima+.

zdroj: FTV Prima