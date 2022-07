Druhá letní edice koncertů na 3sat již 30. července

DNES!

▲ Obr č. 1 - Pop around the clock (foto: 3sat)



technické parametry

Program 3sat na 30.7.2022:

Již 30. července 2022 se diváci kulturní stanice 3sat dočkají pokračování maratonu koncertů populární hudby v rámci cyklu "Pop Around the Clock - Summer Edition".Bez vstupenky a letenky mohou diváci prostřednictvím letního hudebního speciálu procestovat celý svět a navštívit koncerty největších hvězd populární hudby. Tentokrát letní výběr 3sat potěší příznivce P!nk, AC/DC, Judas Priest či Depeche Mode.Letní minimaratón koncertů na 3sat není celodenní. Na větší porci živé hudby si musí diváci počkat do konce roku - o Silvestru přináší tato bezplatná stanice, dostupná v HD i SD rozlišení na satelitu Astra, celodenní maratón záznamů živé hudby.3sat vysílá volně v HD i v klasickém SD rozlišení ze satelitního systému Astra na pozici 19,2°E.satelit: Astra 1KR (19,2°E)frekvence: 11,347 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 11150video PID: 6510 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 6520, 6521, 6523, 6522 (AC3)CA systém: žádný ( FTA satelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 11,347 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 28007video PID: 210 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 220, 221, 223, 225 (AC3)CA systém: žádný (FTA)Blok "Pop Around the Clock - Summer Edition" od 18:30 do jedné hodiny ranní:18:30 Isle of Wight Festival 2022Výběr z anglického hudebního festivalu v rámci "Isle of Wight Festival".19:30 P!nk: The Truth About LoveV srpnu 2013 odehrála P!nk deset vyprodaných koncertů jen v Melbourne v rámci svého uznávaného turné „The Truth About Love“ po Evropě, Austrálii a Severní Americe.21:00 AC/DC: Live at Donington17. srpna 1991 se AC/DC stala hlavní hvězdou festivalu „Monster of Rock“ v Doningtonu ve Velké Británii před 72 500 fanoušky. Hvězdný režisér David Mallet show natočil 26 kamerami.22:00 Judas Priest: Battle Cry - Live at Wacken1. srpna 2015 zahráli Judas Priest před 85 000 fanoušky ve Wackenu v rámci svého turné „Redeemer of Souls Tour“.23:00 Depeche Mode: One Night in Paris9. a 10. října 2001 potěšila Depeche Mode své fanoušky v Paříži v rámci "Exciter Tour". Režisér Anton Corbijn natočil koncert ze 13 pohledů.00:00 Pop Around @ Bauhaus: Aura DioneVystoupení dánské zpěvačky a kytaristky Aura Dione.podle Digital Fernsehenredakce