Orange TV: Balík Filmbox Premium pro všechny, přidání stanice Trojka

16.12.2019 11:38

Od 20.12.2019 do 6.1.2020 mohou abonenti telekomunikačního operátora Orange Slovensko na optice i satelitu sledovat prémiový balík FilmBox Premium bez ohledu na to, zda jej mají předplacený. Balíček obsahuje celkem 11 televizních stanic, převážně s filmovým zaměřením a to včetně programů v HD rozlišení.

Zákazníci Orange se ještě před vánočními svátky dočkají rozšíření programové nabídky. Od 22.12.2019 mohou klienti sledovat novou stanici Trojka veřejnoprávního vysílatele RTVS. Dostupná bude pro všechny zákazníky platforem Orange TV - na optice, satelitu i na internetu a pro všechny úrovně služby od Home Basic TV až po Premium. Měsíční poplatek se zákazníkům nemění.

Platforma Orange TV cez satelit je šířena přes družici Eutelsat 16A (16°E).