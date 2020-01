Ruský kanál Detskij přejmenován na Unikum

02.01.2020 14:31

DNES!

Ruská program Telekanal Detskij se divákům představil pod novým názvem. Od 1. ledna 2020 se stanice jmenuje Unikum. Kanál je součástí ruských DTH platforem Telekarta, Telekarta Vostok, NTV Plus, NTV Plus Vostok, NTV Plus Dalnyj Vostok, Trikolor TV a Trikolor TV Sibir.

Program Unikum přináší vzdělávací a zábavní pořady pro děti ve věku od 6 do 12 let. Posláním stanice je pomáhat rodičům při výchově dětí, utvářet jejich světonázor a zvyšovat obecnou úroveň kultury.

zdroj: telesat-news.net