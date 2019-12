Silvestrovské koncerty: diskotéka i pop a rock

31.12.2019 10:43

DNES!

Poslední den roku je tradičně ve znamení zábavy a hudby. Nejinak tomu bude i letos. Řada provozovatelů televizního vysílání připravila pro své diváky maratony koncertů populární i rockové hudby ale i silvestrovskou diskotéku.

Tradiční velkou porci koncertů připravil kulturní kanál 3sat. Přehled koncertů najdete

v tomto článku.

Megakoncert rádia Čas přinese 31.12.2019 od 15:55 do 18:50 hodin a od 21:05 do půlnoci stanice TV RELAX.

Veřejnoprávní Česká televize přichystala na ČT art tři koncerty - ve 20:00 Toma Jonese, ve 21:25 hodin skupiny Kabát k 30. výročí existence skupiny, na němž zazněly její největší hity. Ve 22:50 odvysílá ČT art legendární koncert britské kapely Queen z roku 1986.

Tradiční přímý přenos koncertu italské populární hudby tentokrát z města Potenza přinese dnes (31.12.2019) od 21:00 do 1:30 hodiny Rai 1. V rámci pořadu "L'anno che verrà" (Rok který příjde) vystoupí Albano a Romina Power, The Kollors, Elettra Lamborghini (vnučka automobilového krále Ferrucia Lamborghini), Fausto Leali, Riccardo Fogli a další.

Novoroční diskotéku 2020 připravila do svého vysílání ruská privátní stanice Pjatyj kanal (31.12.2019, od 22:05 do 03:00 hodin).

Jiná ruská stanice REN TV (národní verze programu) připravila hudební maraton Legendy Retro FM. Vysílá se dnes 31.12.2019 od 10:00 do 21:55 hodiny a po Novoročním projevu prezidenta Ruské federace bude přenos pokračovat od 22:00 do 5:15 hodiny. Na mezinárodní verzi REN TV International bude hudební maraton Legendy Retro FM se vysílat od 12:25 do páté hodiny ranní. Ren TV International vysílá volně na satelitu Astra 5B (31,5°E).

Diskotéku 90. let z roku 2018 do svého vysílání zařadila ruská stanice Pjatnica. I v tomto případě je rozdělena projevem (od 18:30 do 21:55 a 22:00 do 01:20 hodiny).

